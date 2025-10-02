El Puente Sifón de Huelva se cerrará al tráfico cinco días tras la aparatosa avería que provocó una gigantesca columna de agua

La Junta de Andalucía realizará corte al tráfico del Puente Sifón Santa Eulalia -dividido entre término municipal de Huelva capital y Aljaraque- entre el 6 y el 10 de octubre para realizar obras de «urgencia» derivadas de la avería del pasado lunes que provocó una gran columna de agua.

Así lo ha confirmado el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Alimentación de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos, en un audio remitido a los medios de comunicación, en el que explica que estas obras se realizan con carácter de «urgente» y se centran en las conducciones del viaducto.

De este modo, debido a las obras, el puente en su totalidad, incluido el carril bici, se cerrará al tráfico del 6 al 10 de octubre, en horario, de lunes a jueves, de 09,00 a 19,30 horas, y el viernes, de 09,00 a 13,30 horas.

No obstante, Burgos ha especificado que «en función del desarrollo de las obras y la realidad de las mismas, el horario podría sufrir modificaciones o incluso un corte continuado de 24 horas durante los días señalados», pero que se informará a la población de ser así.

Instalación de una chapa

De este modo, el pasado lunes se produjo una rotura de uno de los cinco tubos que conducen en agua en el puente y que, por la presión, levantó una de las bocas de acceso y originó una gran columna de agua que fue divisada en distintos puntos.

Al respecto, desde la Junta de Andalucía se procedió al corte de la salida del agua y se procedió a la instalación de una chapa en el lugar de la avería, pero ya advirtieron de las necesidades de realizar unas obras en el puente, pero el suministro de agua estaba «garantizado».