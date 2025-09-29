Las imágenes que captaron la enorme catarata formada en el puente Sifón de Huelva

Ciclistas detenidos ante la gran columna de agua formada en el puente sifón Santa Eulalia

No se había llegado al mediodía y un estruendo acompañado de una gran columna de agua asombró al instante a los ciclistas, conductores y paseantes que iban por el puente sifón Santa Eulalia, que va de Huelva a Aljaraque.

Se había roto una de las cinco tuberías que van bajo la infraestructura hídrica y el agua salía disparada varios metros sobre las cabezas de los presentes, como si se tratara de un potente géiser. A la vez iba cayendo como una catarata desde el puente hasta el caudal de la ría.

Diferentes instantáneas de la columna de agua que provocó la avería H24

Las redes y grupos de whatsapp comenzaron a llenarse de fotografías y videos. Unos desde más cerca, otros desde más lejos, desde la distancia o desde el otro puente, en paralelo a esta imagen nada habitual para los que pasan a diario por allí.

Vuelta a la normalidad tras el suceso M. A. F.

Finalmente se puedo controlar la situación y la Junta de Andalucía logró taponar el torrente de agua y que se pudiera reanudar el tráfico. No obstante, tras esta actuación de urgencia habrá que realizar una reparación más completa que implicará que se corte nuevamente el tráfico durante varios días e incluso una semana. De todos modos, el suministro de agua está garantizado y no habrá cortes durante la reparación.