Renfe ofrece cambios y devoluciones gratis para los usuarios de los trenes afectados por las lluvias

La empresa ferroviaria Renfe ha habilitado este miércoles cambios y devoluciones de billetes sin coste, para todos los trenes de Media Distancia de Andalucía que se han visto afectados por las incidencias registradas tras las abundantes precipitaciones, especialmente en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz.

Según ha informado Renfe en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, estas devoluciones también se llevarán a cabo en dos servicios de trenes de Larga Distancia afectados por las condiciones meteorológicas adversas, que son el Intercity Huelva-Madrid de las 17,50 hasta las 22,23 horas, y el ALVIA Cádiz-Madrid de las 18,10 hasta las 22,42 horas.

Falta de tensión en catenaria en San Juan del Puerto

Por su parte, fuentes de Adif han confirmado a Europa Press, la suspensión de la circulación por ambas vías entre el Apeadero San Bernardo y la Estación de Santa Justa en Sevilla, por acumulación de agua en las vías. Los trenes de Cercanías de la línea C-1, C-4 y C-5 se encuentran detenidos en las estaciones.

Asimismo, se encuentra interrumpida la circulación entre Sevilla y Huelva por una falta de tensión en catenaria en San Juan del Puerto.