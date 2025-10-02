Este pueblo de Huelva celebra este mes la 'Feria del Jamón' más esperada de la provincia: habrá degustaciones, conciertos y concursos

Esta cita, que reúne a profesionales y visitantes, es una de las más esperadas del otoño en la provincia onubense

La Feria de Antigüedades y Decoración de Higuera de la Sierra, una cita imprescindible en el otoño de la serranía de Huelva

El pueblo de Huelva que es conocido por su pasión por los caballos: tiene el mayor número de equinos por habitante de España

Cortadores participando en la 'Feria del Jamón' que celebra un pueblo de Huelva este mes de octubre
Cortadores participando en la 'Feria del Jamón' que celebra un pueblo de Huelva este mes de octubre Ayuntamiento de Aracena
Á. G.

Á. G.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Sierra de Huelva es conocida por su potente tradición gastronómica, marcada sobre todo por el jamón ibérico. El clima, la altitud y las dehesas de encinas y alcornoques ofrecen las condiciones idóneas para la cría del cerdo ibérico, cuya alimentación a base de bellotas aporta a las piezas un sabor y una calidad muy reconocida. El resultado es un producto emblemático que se ha convertido en símbolo de la zona.

Al hilo de lo anterior, este mes de octubre, Aracena vuelve a poner el foco en este producto con la celebración de su popular Feria del Jamón. Durante varias jornadas, la localidad acogerá degustaciones, concursos y conciertos, consolidando la cita como uno de los eventos gastronómicos más esperados de la provincia de Huelva.

Así es la Feria del Jamón de Aracena

Y es que Aracena ya se prepara para celebrar, del 17 al 26 de octubre, la XXVIII edición de su Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico. El evento, declarado Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, reúne cada año a ganaderos, productores y empresas del sector, convirtiéndose en un escaparate fundamental para la promoción de este producto, así como en un punto de encuentro para profesionales y visitantes.

Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico 2025

Esta Feria del Jamón se extiende a lo largo de dos fines de semana en el recinto ferial de Aracena, con un programa cargado de actividades. Habrá concursos de cortadores, el tradicional sorteo de «su peso en jamón», degustaciones de productos de la matanza, demostraciones de cocina en directo, jornadas técnicas dirigidas a especialistas y actuaciones musicales.

Imagen principal - Este pueblo de Huelva celebra este mes la &#039;Feria del Jamón&#039; más esperada de la provincia: habrá degustaciones, conciertos y concursos
Imagen secundaria 1 - Este pueblo de Huelva celebra este mes la &#039;Feria del Jamón&#039; más esperada de la provincia: habrá degustaciones, conciertos y concursos
Imagen secundaria 2 - Este pueblo de Huelva celebra este mes la &#039;Feria del Jamón&#039; más esperada de la provincia: habrá degustaciones, conciertos y concursos
Imágenes de la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, que se celebra en Aracena Turismo Sierra de Aracena / Ayuntamiento de Aracena

La programación de esta cita, tal y como se puede comprobar, combina lo profesional y lo festivo. De esta forma, Aracena se convierte en el epicentro de la cultura del jamón en la provincia de Huelva durante el mes de octubre.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app