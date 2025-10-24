Esta es la ruta que tienes que hacer para ver los paisajes más bonitos de la Sierra de Aracena: tiene una duración de tres horas

Adentrarse en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche es descubrir nuevos rincones. Aquí se encuentra una de las rutas más completas y accesibles para disfrutar del paisaje serrano, la Ruta Circular de Alájar. Un recorrido de unas tres horas de duración y 10 kilómetros de longitud aproximadamente que combina naturaleza, patrimonio y vistas panorámicas inigualables.

El punto de partida se sitúa en el pintoresco municipio de Alájar, uno de los pueblos más bellos del entorno. Desde su casco histórico parten los senderos que se adentran en un paisaje dominado por bosques de castaños, alcornoques y encinas, atravesando caminos rurales empedrados y antiguos muros de piedra que cuentan la historia de una sierra viva y trabajada durante siglos.

Ruta Circular de Alájar

El itinerario circular, de dificultad moderada, permite disfrutar de un entorno natural de gran valor ecológico y cultural. Uno de los hitos del recorrido es la subida a la Peña de Arias Montano, un impresionante mirador natural que ofrece una de las vistas más emblemáticas de toda la sierra. Desde lo alto se contempla una panorámica extensa de colinas, valles y aldeas blancas, entre ellas la propia Alájar, con su entramado de calles estrechas y tejados rojizos.

Alájar adobestock

Además del valor paisajístico, la ruta posee un interesante componente histórico. La Peña de Arias Montano debe su nombre al humanista Benito Arias Montano, erudito del siglo XVI y consejero de Felipe II, que eligió este enclave como lugar de retiro y contemplación. Aún hoy, el paraje conserva un halo de serenidad que lo convierte en un espacio ideal para la reflexión y el descanso.

Durante el recorrido, los caminantes también atraviesan parajes llenos de encanto rural, donde los sonidos del bosque y el aroma de la tierra húmeda acompañan el paso. En otoño y primavera, los colores del paisaje cambian radicalmente, los tonos verdes intensos, tonos dorados y cielos nítidos que hacen de la experiencia algo distinto en cada estación.

Aunque la ruta puede realizarse en cualquier época del año, personas que ya la han hecho recomiendan iniciarla temprano para aprovechar las horas de luz y disfrutar de las vistas desde la Peña con el sol alto. Conviene llevar calzado cómodo, agua y algo de comida ligera, ya que algunos tramos presentan pendientes pronunciadas.

Al finalizar el recorrido, merece la pena dedicar un tiempo a pasear por el centro de Alájar, con su arquitectura serrana, sus plazas tranquilas y sus restaurantes donde degustar la gastronomía típica de la zona como el jamón ibérico, setas, carnes de caza o quesos artesanales.

La Ruta Circular de Alájar es, en definitiva, una de esas escapadas que condensan la esencia de la Sierra de Aracena: naturaleza, historia y belleza serena. Hacer esta ruta es un imprescindible si vas a visitar la sierrra. En solo tres horas de caminata, el visitante descubre algunos de los paisajes más bonitos de Huelva, y se lleva la sensación de haber recorrido un rincón donde el tiempo parece detenerse.