Por sólo 25.000 euros puedes comprar esta casa en un encantador pueblo de Huelva: tiene tres habitaciones y más de 100 metros cuadrados

Las personas que estén buscando una casa para vivir o para realizar una inversión en la Sierra de Huelva están de enhorabuena. Acaba de salir a la venta una vivienda situada en la pequeña localidad de Arroyomolinos de León, a 35 kilómetros de Aracena. Se trata de un lugar muy tranquilo que es conocido por su belleza y que está completamente rodeado de naturaleza.

Según Idealista, el portal donde está disponible el anuncio, la vivienda se encuentra muy bien ubicada y está cerca de supermercados, bancos, colegios públicos, centros médicos y deportivos y paradas de transporte público. «Si desea vivir en un piso amplio y con todos los servicios disponibles, esta vivienda es su oportunidad», se indica en el anuncio.

Así es la casa que se vende en Arroyomolinos de León

La vivienda que está a la venta en Arroyomolinos de León es un 'chalet pareado' de 117 metros cuadrados que se encuentra en la calle Grande. Dispone de un salón-comedor amplio, una cocina, un baño, un sótano, tres habitaciones y un patio que ofrece muchas posibilidades.

Imágenes de la vivienda Idealista

Los posibles compradores, eso sí, deben saber que la vivienda necesita ser reformada, pues varias de sus estancias presentan un aspecto desmejorado y tienen algunos desperfectos. En cualquier caso, se trata de una oportunidad muy interesante para invertir, pues la casa se puede comprar por un precio muy económico.

Características: Chalet pareado

1 planta

117 metros cuadrados construidos

3 habitaciones

1 baño

Segunda mano/para reformar

Construido en 1900

Este es su precio

Según se indica en Idealista, la vivienda se puede comprar por sólo 25.000 euros. En el anuncio, además, está disponible toda la información de la casa y varias fotografías de la misma donde se puede apreciar el estado en el que se encuentra.

A falta de un cambio de mobiliario y unas pequeñas reformas, la vivienda está preparada para entrar a vivir. También se puede habilitar como vivienda turística, siendo una gran oportunidad de inversión en plena Sierra de Huelva, una de las zonas más demandadas de Andalucía por el turismo rural.