Sólo tiene cuatro calles y 60 habitantes: así es el pequeño y desconocido pueblo de Huelva donde puedes disfrutar del silencio y la calma más absoluta

En lo más profundo de la Sierra de Huelva, donde los paisajes se tiñen de verde y el tiempo parece detenerse, se esconde Cumbres de Enmedio, un diminuto municipio que sorprende por su sencillez y encanto. Con apenas 61 habitantes y cuatro calles, este pueblo se ha convertido en un verdadero refugio para quienes buscan naturaleza, autenticidad y, sobre todo, silencio.

Situado a 593 metros de altitud y a unos 140 kilómetros de la capital onubense, Cumbres de Enmedio ofrece un entorno único donde la tranquilidad es protagonista. Sus casas encaladas, su reducido tamaño y la cercanía de su gente convierten cada paseo en una experiencia íntima, casi detenida en el tiempo.

El municipio, perteneciente a Aracena, se asienta sobre un paraje natural de gran belleza, con montes, senderos y paisajes que invitan a la contemplación y al disfrute pausado de la vida rural. Aquí, el ritmo lo marcan el canto de los pájaros, el repicar de las campanas de su iglesia dedicada a San Pedro y la cadencia de un día a día sin prisas.

Cumbres de Enmedio adobestock

Aunque desconocido para muchos, Cumbres de Enmedio se está consolidando como un destino para quienes buscan turismo alternativo, alejado de las aglomeraciones. Es un lugar donde perderse significa reencontrarse con la calma, la naturaleza y la autenticidad de los pequeños pueblos serranos.

Al final, en un mundo cada vez más acelerado, este rincón de Huelva recuerda el valor de lo sencillo, la vida tranquila, el paisaje sereno y el silencio convertido en el mayor de los lujos.