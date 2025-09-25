El tiempo en Huelva este fin de semana: De huracán a borrasquita, Gabrielle se debilita

Ya la semana pasada comentábamos en esta misma sección que el huracán Gabrielle llegaría transformado en borrasca a la península. También que vendrían las primeras aguas del otoño a la provincia de Huelva, algo que tenemos que corroborar, aunque con cierta prudencia, pues dependiendo de los últimos vaivenes de esta borrasca podremos ir deduciendo qué cantidad de agua vamos a tener.

De momento las cantidades que se anunciaban y que movieron a mi querido JGB a demandarme información sobre la misma porque tenía la paja sin una lona que la cubriera y temía que el agua se la estropeara. Así que de momento hube de intranquilizarlo aún más de lo que estaba al decirle que la incertidumbre en este tipo de situaciones es lo que prima, y que igual le caía una manta de agua por el lugar donde tiene sus campos y sus animales, que no le caía ni una gota.

Y así va a seguir siendo, pues lo único que podemos afirmar es que las tremendas cantidades que iban a caer, sobre todo en el sur de la provincia, en el litoral, se van a quedar en muy poca agua, demasiada poca para lo que ya segado el trigo y la alfalfa, y a principios de verano cosechada la pipa y el garbanzo, esta agua que caiga estará pero que muy bien.

Un otoño seco y más caluroso de lo normal

Y si poca es el agua que vamos a tener este fin de semana, que muy probablemente sea durante la jornada del domingo y en la mitad sur de la provincia, menos va a caer durante todo el otoño según vaticinan las más sesudas agencias meteorológicas del mundo.

En estas páginas mostramos el mapa de la ECMWF, que como nuestros lectores conocen sobradamente, es la que solemos seguir, y que muestra cómo la borrasca Gabrielle se sitúa en el golfo de Cádiz, dejando precipitaciones, por lo que a nosotros respecta, en el sur de la provincia de Huelva. Esto será el domingo, pues el lunes las precipitaciones serían durante la madrugada y ya en cantidades menores que en la jornada dominical.

El mapa con la previsión del tiempo para este fin de semana ecmwf

En la predicción por comarcas, damos más detalles, aquí nos conformaremos con daros a conocer ese vaticinio de poca agua y temperaturas por encima de los normal en el otoño que ya hemos iniciado con la incertidumbre y los cambios propios de esta época del año.

Predicción por comarcas para el fin de semana

Sierra. Lloverá el domingo con total seguridad, e incluso el lunes podrían continuar las precipitaciones en zonas más a levante de la Sierra. El fin de semana será, excepto obviamente el domingo, soleado, con vientos flojos y normalmente del sur que solo serán moderados en el lluvioso domingo. Este día, el domingo, comenzarán a bajar unas temperaturas que volverán a principios de semana a alcanzar los 28ºC. Las cosas de este verano, que ni con borrasca ni con otoño se quiere del todo ir.

Andévalo. Llueve el domingo y no tanto como se esperaba, aunque ya os vengo diciendo que todo esto podría cambiar con un pequeño cambio en la trayectoria de la borrasca Gabrielle, pero en principio lluvias el domingo y no tan abundantes como se esperaban hace solo dos días. Hasta el domingo, cuando las temperaturas bajarán en todo el Andévalo, podremos alcanzar incluso los 30ºC. Las mínimas, por el contrario, cuando las máximas bajen, estas subirán, con amaneceres fresquitos, pero no tanto como en los primeros días de la semana. Vientos normalmente del sur y de flojos a moderados.

Campiña-Condado. Llueve el domingo, pero no con demasiada intensidad o al menos no tanto como se esperaba. El lunes creemos firmemente que no va a caer nada a pesar de los pronósticos tan pesimistas que estamos viendo y oyendo por ahí. Los cielos, a excepción del domingo, estarán descubiertos o con escasa nubosidad, mientras que los vientos serán flojos, a excepción del domingo, cuando soplen moderados, y del sur.

Litoral. En la franja costera temperaturas en descenso a excepción del domingo, cuando entre lo nublado y la llegada de Gabrielle subirán moderadamente. En la comarca litoral, pero más alejada de la costa, las temperaturas subirán hasta los 28ºC y no descenderán hasta el domingo. Las lluvias del domingo serán mucho más moderadas de lo esperado, con acumulados que no alcanzarán los siete u ocho litros, algo que no está mal, con lo cual habrá que sacar el paraguas. Los vientos irán de flojos a moderados y de componente sur.