La Aemet lo confirma: hay posibilidad de lluvias este fin de semana en Huelva pese al veranillo de San Miguel

La provincia de Huelva se prepara para un fin de semana de contrastes meteorológicos. A pesar de la llegada del conocido como veranillo de San Miguel, que traerá temperaturas veraniegas a gran parte de la península, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado la posibilidad de precipitaciones en la provincia, especialmente durante la jornada del domingo.

El tradicional episodio de estabilidad y calor que suele llegar en torno a la festividad de San Miguel –29 de septiembre– ha comenzado este jueves, 25 de septiembre, con un ascenso generalizado de las temperaturas en todo el país. En Andalucía, y concretamente en Huelva, este fenómeno se traducirá en un ambiente cálido y cielos soleados durante el viernes y el sábado.

Según la predicción de la Aemet, la jornada del viernes 26 de septiembre en Huelva estará marcada por los cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 28 °C de máxima, con una mínima de 14 °C. La probabilidad de lluvia será nula durante todo el día.

El sábado 27, considerado el día más cálido de la semana en la región, las temperaturas máximas subirán hasta los 29 °C, manteniendo las mínimas en 14 °C. Aunque predominará el sol, la Aemet introduce una ligera posibilidad de precipitación en la franja horaria de tarde-noche.

El cambio más significativo llegará el domingo 28. La estabilidad dará paso a una mayor nubosidad, y la probabilidad de lluvia aumentará hasta el 50% durante toda la jornada. Las temperaturas también sufrirán un ligero descenso, con una máxima prevista de 25 °C y una mínima que subirá a los 16 °C. Esta inestabilidad podría estar relacionada con la aproximación de una borrasca atlántica que alteraría la situación en varias zonas del país.

De cara al inicio de la próxima semana, la predicción para el lunes 29 indica que se mantendrá la inestabilidad, con un 50% de probabilidad de precipitaciones, aunque las temperaturas máximas experimentarán un notable ascenso hasta los 31 °C.