El tiempo en Huelva: temperaturas veraniegas en una canícula discreta

Las noches de Colombinas no serán demasiado calurosas

Estamos en plena canícula, en la semana más calurosa del año (1), Y ni se nota. Hace calor, claro, pero nada fuera de lo normal a pesar de que hoy esté media provincia en aviso amarillo por altas temperaturas; hasta 38ºC se alcanzarán a primeras horas de la tarde, lo cual en el Andévalo, por ejemplo, no es nada anormal, sino lo más normal del mundo.

Estamos bajo la influencia del anticiclón subtropical, que nos trae estabilidad, nos protege de las perturbaciones que circulan de oeste a este por el centro y norte de Europa y la dorsal que ocupa la totalidad de la península no es demasiado abrupta ni contundente. Y así estaremos toda la semana, algo que no ocurrirá en el resto de España, pues el aire frío que se podrá colar por el norte hará que la inestabilidad se apropie de Galicia, cornisa cantábrica, pirineos y el este peninsular, donde a partir de mediados de semana podrán registrarse lluvias intensas (2).

En resumidas cuentas, tiempo veraniego, con las temperaturas en una montaña rusa, que subirán y bajarán, pero, al menos en Huelva, dentro de un orden. En la capital provincial, que celebra sus nombradas fiestas en plena canícula, salvo el miércoles, que podrán registrarse temperaturas de hasta 35ºC, tendrán una semana agradable, con noches que a orillas del Odiel se notará el fresquito del río y aunque no hará falta una rebequita, sí que serán más contenidas las temperaturas que los 21ºC que se registrarán en el observatorio de la Aemet vecino del Hospital Infanta Elena, como tres grados menos.

Predicción por comarcas del 28 de julio al 1 de agosto

Sierra. Semana de calor. Para hoy aviso amarillo, aunque los 38ºC avisados por la Aemet tan sólo se alcanzarán en la parte más oriental de la Sierra, para la parte de Zufre. En todo caso, semana de calor. Es lo que hay. Las mínimas rondarán los veinte grados y los cielos estarán absolutamente despejados. Los vientos, flojos o muy flojos, soplarán -por decir algo, porque soplar van a soplar poco- normalmente del sur.

Andévalo. Tal como ocurre en la Sierra, semanita de calor y hoy con el añadido del aviso amarillo de la Aemet que nos está diciendo que en el Andévalo se van a registrar temperaturas en torno a los 38ºC y no sería de extrañar que se superaran. El resto de la semana, pero sin avisos que valgan, será más o menos igual, con temperaturas que continuarán pugnando por subir de los 37ºC. Qué se le va a hacer, estamos en verano. Las mínimas se van a portar bien y no subirán de los 20ºC. En cuanto a los cielos, azules como corresponde a la situación anticiclónica, y no demasiado puros por la dorsal que nos trae el calor del sur y con el las impurezas o partículas en suspensión. Vientos flojos y variables que tampoco van a aliviar un calor al que, en todo caso, estamos más que acostumbrados.

Campiña-Condado. Semana de calor pero sin exageraciones de ningún tipo. En alguna jornada el termómetro podría subir de los 35ºC, algo normal estando como estamos en verano. Las mínimas estarán entre los 20 y los 22ºC, lo cual se arregla solo con el ventilador. Cielos despejados y vientos variables que irán de moderados a flojos.

Litoral. Temperaturas no demasiado altas, con máximas que apenas alcanzarán los 35ºC en las zonas más alejadas de la línea de costa y mínimas que estarán sobre los 20ºC, Cielos despejados y vientos que ya a partir de mañana pasarán de moderados y del noroeste a flojos que normalmente y salvo mañana martes, serán los habituales del suroeste.

(1) El 3 de agosto es el día grande de las fiestas más sonadas de la capital onubense, las Colombinas. Alguno se ha atrevido a plantear, sotto voce, eso sí, que mejor sería celebrar las fiestas en octubre, alrededor del día 12, otra día la mar de colombino, pero o las fechas están ocupadas en una ciudad que empalma una fiesta tras otra, o simplemente somos un poco como los acompañantes de Ian Dury, los Blockheads, y nos cerramos a cambiar esta tradición creada por la colonia extranjera afincada en Huelva a finales del XIX.

(2) El Mediterráneo, ese caldo de puchero que alimenta de humedad el aire cálido que alcanza la península y se encuentra con aire frío en altura. La tormenta perfecta. Lluvias y en cantidad.