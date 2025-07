El tiempo en Huelva: volverán a bajar las temperaturas

El anticiclón sigue en su lugar de veraneo y nos protege de las borrascas que tanta agua están dejando en el noreste español, sobre todo en la región de Cataluña, llevando la inestabilidad a las islas Baleares, donde hoy se esperan aguaceros similares a los registrados ayer en la ciudad condal, aunque esperemos que no tan catastróficos como los catalanes. En estos sures que tenemos la suerte de habitar, tendremos tiempo estable, protegidos como decíamos por el anticiclón de las Azores y con temperaturas en ascenso, aunque no se alcanzarán los 40ºC este fin de semana ni tan siquiera en localidades del Andévalo. Pero esto no es lo que vamos a escuchar en los informativos, donde como es natural darán cuenta de una vaguada que trae aire frío en altura e inestabilidad, y conscuentemente un descenso de las temperaturas en casi toda la península, y como ya sabemos de sobra, ese casi somos nosotros.

Aquí en la provincia de Huelva notaremos un leve ascenso de las temperaturas, y mientras en España van a tener este fin de semana un tiempo otoñal, nosotros vamos a seguir, como el anticiclón subtropical tan protector que tenemos, disfrutando de un verano que, a fin de cuentas, no está siendo tan fiero como lo pintaban (1). Para rematar la faena, tras el calor, soportable, de este fin de semana, vendrá un descenso de las temperaturas en toda la provincia de Huelva, justo al contrario de lo que va a ocurrir en el resto de España, donde tras el descenso generalizado de las temperaturas y la inestabilidad derivada de la vaguada con la consecuente llegada de borrascas que tanta agua están dejando en el cuadrante noreste peninsular, van a tener, al contrario que aquí, un aumento de las temperaturas, que sigue, como es lógico y normal, a la estabilidad generada tras la retirada hacia el este de la vaguada. Dejemos los futuros para los aficionados a jugar en la bolsa (2) y veamos qué nos espera este fin de semana por comarcas.

Mapa de superficie previsto aemet

Predicción por comarcas del 10 al 13 de julio

Sierra. Tras un leve ascenso de las temperaturas, el tiempo en la Sierra vuelve a dulcificarse y de qué manera. Máximas que el domingo podrán ser tan sólo de 30ºC y que en las zonas más altas ni llegarán siquiera a superar esa tan agradable cifra. Las mínimas, igual. En descenso hasta bajar ya el domingo de los 15ºC. Los cielos permanecerán todo el fin de seman absolutamente despejados. Vientos flojos y variables. Un tiempo formidable y que tiende a ser mejor la semana próxima.

Andévalo. La zona más calurosa de la provincia no alcanzará los 40ºC ni siquiera en El Granado. El descenso de temperaturas será menos evidente que en el resto de la provincia y las mínimas no bajarán de los veinte. Tras la escasa nubosidad que tendremos en la mañana de hoy jueves, cielos totalmente despejados y vientos flojos.

Campiña-Condado. Continúan las temperaturas altas, pero sin exagerar. Las máximas no se acercarán siquiera a los 39ºC y las mínimas apenas bajarán de los veinte. Los cielos absolutamente despejados y los vientos flojos. Buen tiempo en suma.

Litoral. Aunque las mínimas no bajarán de los 20ºC en todo el litoral, las máximas se mantendrán moderadas, con apenas 30ºC en la zona más cercana a la orilla y alcanzando los 35ºC en las zonas más alejadas o en casos como el de la capital onubense. Cielos absolutamente despejados y los vientos, que hoy podrán ser moderados y con alguna racha que se dejará notar, van a ser normalmente flojos y de poniente.

(1) Desde luego no me voy a poner a tirar de hemeroteca, pero en esta sección ya avisábamos de que el verano no iba a ser tan caluroso como nos lo estaban pintando. También, y en más de una ocasión, hemos asegurado que esta primera quincena de la canícula iba a ser como está siendo, moderada y alcanzando solo de forma muy puntual los 40ºC. La clave no está en que seamos muy listos, en cuyo caso no estaríamos aquí dándole al teclado, sino en que nuestro campo de observación y análisis se reduce a la provincia de Huelva. En el caso que apuntábamos más arriba, el de Ibiza, se debe a que unos colegas iban a estar el fin de semana por aquí y decidieron irse para allá. Echaron en la maleta bañadores, bronceadores y toallas para extender en la playita, pero, ay, no se llevaron paraguas. El domingo, cuando estén haciendo de nuevo las maletas para volver a su residencia huelvana, ya saldrá el sol y aunque no hará mucho calor, sin alcanzar los 30ºC siquiera, podrían haber ido a disfrutar de la playa, aunque no se hayan llevado tampoco ni el cubito ni la pala. Igual su diversión no es plrecisamente la de hacer castillitos de arena, sino cosas más alejadas de la inocencia de quienes somos más niños. En fin, la vida, que es lo que es, un cachondeo.

(2) Los futuros son contratos a plazo en los que se acuerda la compraventa de un valor en una fecha y precio futuros que se convienen por ambas partes. Pueden ser desde índices a préstamos, depósitos o simplemente mercancías de cualquier tipo.