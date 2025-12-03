Así fue el tornado que se cobró una vida en Gibraleón: la Aemet confirma vientos de hasta 220 km/hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que el fenómeno que azotó el municipio el pasado 29 de octubre, en el que un vecino del municipio perdió la vida tras caerle encima el toldo de la terraza de un bar, fue un tornado de categoría F2, capaz de generar vientos de al menos 220 kilómetros por hora. Así lo recoge el informe preliminar publicado a través de la plataforma SINOBAS, en el que los técnicos analizan la situación atmosférica y la huella de daños registrada en la localidad.

La confirmación es especialmente relevante para los vecinos afectados. El propio Ayuntamiento de Gibraleón ha subrayado la importancia del dictamen de Aemet. «Este informe es importante para los afectados a la hora de reclamar en sus procesos», señala el Consistorio, que recuerda además que solicitó en su momento la declaración de zona gravemente afectada, una resolución que aún está pendiente.

Según detalla Aemet, el episodio se enmarca en un sistema convectivo muy activo que, durante las primeras horas del 29 de octubre, cruzó el sur de Portugal y penetró en la provincia de Huelva asociado a una borrasca atlántica. La atmósfera presentaba el cóctel perfecto para lo peor: gran inestabilidad, altísima humedad en niveles bajos y una «cizalladura vertical» del viento muy intensa, condiciones «compatibles con la formación de células convectivas organizadas, incluidas supercélulas«, las estructuras tormentosas capaces de generar tornados severos.

A las 8.30 de la mañana —minutos antes del impacto en Gibraleón— las imágenes de satélite ya mostraban desarrollos convectivos «muy llamativos» avanzando desde Portugal hacia Andalucía Occidental. Los registros de las estaciones meteorológicas más cercanas no reflejaron cifras excepcionales —con rachas máximas de entre 72 y 76 km/h—, pero sí evidencian el paso de un sistema de tormentas muy activo y una brusca caída de la presión atmosférica.

Así fue el tornado

El informe de Aemet describe un trazado de daños de unos 2,5 kilómetros de longitud y hasta 500 metros de anchura. «La trayectoria de daños identificada tiene una longitud de unos 2,5 km, si bien una de las personas que nos ha informado decía tener noticias de más daños trayectoria arriba. La anchura de la franja afectada sería de unos 400 o 500 metros, dentro de la cual habría zigzagueado el vórtice tornádico«, señala el informe, que fija en esa franja los daños más graves.

Destrozos documentados Centenares de olivos arrancados de cuajo o tronchados

Pinos y eucaliptos derribados

Torres eléctricas colapsadas y cables rotos

Dos antenas de telefonía homologadas para 150 km/h dobladas o caídas

Tejados volados, muros derribados y vigas metálicas desplazadas y retorcidas

Además, la Aemet señala que «uno de los videos, tomado desde un bar que hemos podido ubicar en la Carretera del Puente, permite apreciar de manera casi inequívoca el paso rápido de un vórtice que desplaza y eleva el mobiliario de la terraza. En otros videos sin embargo se aprecia más bien un fenómeno más duradero, con intensa lluvia oblicua acompañada de fuerte viento».

Una tragedia humana

El fenómeno dejó también su huella más dolorosa: la muerte de una persona. El fallecimiento se produjo por el derrumbe de una estructura de aluminio en la terraza de un bar de la calle Juan XXIII, que cayó sobre la víctima en el momento álgido del fenómeno.

Así, la Aemet concluye que el municipio sufrió la combinación de dos fenómenos: un reventón húmedo, que generó viento fuerte y lluvia intensa de forma generalizada, y superpuesto a él, un tornado rápido, intenso y localizado, responsable de los daños más severos y organizados en una trayectoria lineal.

En palabras del informe, «se estima probable que, en torno a las 10 de la mañana, hora oficial, del día 29 de octubre de 2025, un tornado, de categoría mayor o igual a IF2, con vientos máximos estimados de al menos 220 km/h, haya sido el causante de los daños de mayor intensidad registrados en el municipio de Gibraleón«.

Para el Ayuntamiento, disponer de esta confirmación oficial es un paso imprescindible para la gestión de las consecuencias. «Desde el Ayuntamiento ya pedimos en aquel momento la declaración de zona gravemente afectada y estamos aún esperando la resolución», recuerdan desde la entidad local, que insiste en que la catalogación del fenómeno ayudará a los damnificados en sus reclamaciones ante las compañías de seguros.