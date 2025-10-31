Los vecinos de Mazagón ante el cierre del cuartel: «Cada vez nos estamos sintiendo más indefensos»

La Guardia Civil planea el cierre de varios cuarteles situados en puntos claves de Huelva y uno de ellos es el núcleo costero de Mazagón, cuyos vecinos están bastante preocupados por la situación futura que puede quedar allí. Y es que actualmente aseguran que hay pocos guardias civiles trabajando para velar por la seguridad en la zona, con lo que creen que si se produce el cierre definitivo del cuartel la situación se tornará todavía en más complicada.

Belén Parra, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Mazagón (Avema), destacaba a Huelva24, que «los vecinos pensamos que es un secreto a voces que el cuartel se va a cerrar muy pronto y sólo estamos ya esperando a que desde el propio puesto o desde la Subdelegación del Gobierno de Huelva lo hagan oficial. Es una medida injustificada y peligrosa para la seguridad de nuestro pueblo».

Tildaba de preocupante el panorama con el que se van a quedar para el futuro: «En Mazagón cada vez hay menos efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. Tenemos un déficit y no es algo nuevo sino que esta situación la llevamos sufriendo desde hace ya muchos años. El Ayuntamiento de Moguer barre para casa y tira de la mayoría de los efectivos para ellos porque es su cuerpo matriz y nosotros estamos cada vez un poco más abandonados a la mano de Dios».

También relataba con pena Belén Parra que «este pasado fin de semana quemaron varios vehículos en la localidad y cada vez nos estamos sintiendo más indefensos. Si no hay policías ni guardias civiles cada vez va a haber más inseguridad en Mazagón para que haya robos o para que entren drogas al tener aquí un paso de estrecho marítimo. El cierre del cuartel nos dejaría en una situación de vulnerabilidad frente a posibles delitos y emergencias».

La presidenta de Avema comentaba que «en verano es cuando más se agrava la situación porque la población se cuadruplica y pasamos de los 7.000 u 8.000 habitantes que tenemos en verano a unos 30.000».

Posibles movilizaciones

Por último, aseguraba que no descartan hacer movilizaciones haciendo un llamamiento a la ciudadanía para salir a la calle a protestar, ya que «hemos intentado hablar con alguien del Ministerio del Interior o de la Subdelegación del Gobierno de Huelva para reconsideren la intención de cerrar el cuartel y por ahora ni nos reciben, ni nos dan una respuesta o por escrito o por teléfono ante la problemática que les estamos planteando. Queremos que refuercen los medios humanos y materiales destinados a esta zona. Mazagón necesita más seguridad, no menos».