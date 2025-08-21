Roberto Ríos no da por cerrado el mercado para el Recreativo: «Puede ser un jugador que no sea conocido para la gente»

El director deportivo del Recreativo de Huelva, Roberto Ríos, no da por cerrada la plantilla del Decano de cara al estreno del equipo en la temporada 2025-26. Se ha mostrado consciente que aún puede surgir alguna oportunidad de última hora que tendrían que valorar llegado el caso y que también se podría dar alguna salida del plantel.

«Ahora mismo, si se ve la plantilla, hay dos jugadores por puesto o tenemos nosotros esa idea, ¿vale? A partir de aquí... ¿Tú crees que si nos dice Messi que se viene le hacemos hueco o no le hacemos hueco? Depende qué jugador y qué se valore. Puede ser un jugador que no sea conocido para la gente, pero nosotros lo sepamos y que entendamos que tiene un buen futuro», ha expresado en una entrevista a Ser Deportivos, recogida por Albiazules.es.

En esta línea, Ríos ha expuesto que «alguna salida se puede dar, pero personalmente no lo creo. Y con las llegadas igual. Si no hubiésemos cerrado el teléfono y no atenderíamos a nadie».

La posición más débil

También ha valorado globalmente la plantilla y ha opinado que «si mañana tuviésemos que empezar la liga, pues posiblemente la más floja sería el lateral izquierdo. Todavía quedan dos semanas para que se cierre el mercado, pero después se puede seguir firmando jugadores que estén libres». Ha aclarado al respecto que «una cosa es un jugador en paro que lleve un año sin jugar y otra cosa es un jugador que ahora mismo está en un equipo que te lo están ofreciendo, y que el día 31 rescinde contrato y el día 1 pasas a ser jugador libre. Sus circunstancias cambian«.

De este modo, Ríos ha insistido en que cuentan con una visión flexible. «La mentalidad nuestra es abierta y vamos a hacer lo que entendamos que es lo mejor para el Recreativo. Aquí nadie se quiere pegar un tiro en el pie, al contrario, lo que queremos todos es disfrutar de una buena temporada, que la gente disfrute, que la gente nos está apoyando al club».

Por último ha comentado que «vemos el movimiento que hay. Yo voy por la calle y la gente está contenta. Nos transmite esa ilusión que tiene y ahora somos nosotros los que le tenemos que dar pie a ellos«.