Fermín López vuelve a hacer doblete con la Selección Española: Jugará la Final Four de la Nations League y el Europeo Sub 21

Fermín López, en un partido con la Selección Española Sub 21

Fermín López volverá a estar con la Selección Española Absoluta de fútbol en una fase final. Tras conquistar el año pasado la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de París son la Sub 21, el futbolista onubense del FC Barcelona ha sido llamado de nuevo por Luis de la Fuente para disputar en junio la Final Four de la Liga de Naciones. También ha sido llamado por Santi Denia para disputar el Campeonato de Europa Sub 21 del 11 L 28 de julio en Eslovaquia.

El jugador natural de El Campillo ha ganado esta temporada con el Barcelona la Liga, la Copa del Rey y la Súper Copa de España. Además selló su renovación hasta 2029. Ha seguido siendo llamado por la Sub 21 de Santi Denia, pero su gran final de temporada con el conjunto azulgrana, con goles, asistencias y mucha garra, han convencido al seleccionador nacional, siendo una de las novedades junto al sonado regreso de Isco.

Lista completa

En la lista de 'La Roja' están Unai Simón, David Raya y Alex Remiro; los defensas Pedro Porro, Mingueza, Le Normand, Cubarsí, Huijsen, Vivian, Cucurella y Grimaldo; los centrocampistas: Zubimendi, Gavi, Fermín, Pedri, Merino, Fabián Ruiz, Baena, Dani Olmo e Isco; y los delanteros Lamine Yamal, Nico Williams, Morata, Oyarzabal, Samu, Yeremy Pino.

El equipo nacional se concentrará este sábado en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, donde entrenará hasta el miércoles. Ese día por la tarde se trasladará hasta la ciudad alemana de Sttugart. El miércoles 4 de junio se enfrentan Alemania y Portugal y el ganador esperará compañero para la final del domingo en el encuentro entre España y Francia del jueves.