Íñigo Vélez pide tensión a sus pupilos: «Tenemos que ser un equipo muy jodido sin balón, que es lo más fácil en el fútbol»

Íñigo Vélez, el entrenador del Recreativo de Huelva, ha acudido esta mañana a la sala de prensa del Nuevo Colombino para aludir al choque de este sábado (Nuevo Mirador, 20.00 horas) ante el Algeciras, rival directo por la permanencia en el grupo I de la Primera RFEF. Ha comenzado indicando que el Decano no va a cambiar su estilo de juego pese a la importante ausencia del centrocampista David del Pozo por sanción.

«Es verdad que Del Pozo ha jugado de interior excepto en este último partido que lo hizo de mediocentro. Aparte de que hay más opciones para jugar ahí que César Moreno y Abraham Bahachille, no me preocupa en exceso que César haya jugado poco y que Bachi aún no haya debutado. Es más, Bachi ya comenté que en Alcorcón estuvo a punto de jugar y el otro día contra el Villarreal b íbamos por detrás en el marcador y no consideramos que saliera. Si tienen que jugar 60 minutos pueden hacerlo, así que perfectamente pueden jugar los dos de titulares», recalcaba sobre dos de los posibles sustitutos del futbolista madrileño.

Ha indicado que el regreso de Antonio Domínguez por Del Pozo será la única novedad en la convocatoria albiazul. Del puntaumbrieño recalcaba que «es la primera semana completa de trabajo que hace ya sería precipitado que saliera de titular pero tampoco lo descarto aunque no es un tema que tenga en mente. Creo que es un jugador que puede participar en un doble pivote siendo él el más ofensivo. Pero no lo veo jugando sólo como 'stopper'. Contra más arriba esté para filtrar el último pase será mejor para todos por la calidad que todos sabemos que tiene».

Sobre el central Rafa Gálvez, que aún no ha debutado con el Decano pese a llevar ya más de un mes en Huelva, esgrimía que «la semana del Alcorcón no trabajó toda la semana pero ya está preparado perfectamente y está igual que todos, así que si tiene que jugar de inicio puede hacerlo».

También elogiaba el míster albiazul a Luis Alcalde diciendo que «estoy encantando con él. Puede jugar de segundo interior, de punta, de mediapunta. Tiene gol y último pase, como está demostrando, y es mejor que juegue cerca del área aunque a veces baje también atrás a por el balón».

De cara a la cita ante el Algeciras, Íñigo Vélez le pedía a sus pupilos concentración sobre todo en defensa. «En la primera parte tuvimos malas sensaciones y no estuvimos bien, y la idea ante el Algeciras es la de mantener la imagen que dimos en la segunda parte, siendo intensos, estando juntos y apretando en las disputas. Queremos mantener ese nivel de exigencia sin balón que no tuvimos en la primera mitad contra el Villarreal B ni en Alcorcón. Estamos en una situación muy complicada y cada semana tenemos una oportunidad de demostrar que podemos salir de ahí. Trabajamos para lograr la primera victoria de la temporada como visitantes. Sin balón es lo más fácil en el fútbol y tenemos que defender mejor. El otro día nos generaron muchas ocasiones y tenemos que estar concentrados al máximo. Tenemos que ser un equipo muy jodido de que nos hagan ocasiones de gol», manifestó.

"El Algeciras es muy buen equipo"

El preparador del Recre tiene un buen concepto del rival albiazul, el Algeciras, que le aventaja en tres puntos en la tabla: «Es muy buen equipo aunque viene de tres derrotas consecutivas. Anteriormente venía de varios resultados positivos y demuestra un poco la gran igualdad que hay en esta categoría. Tiene buenos jugadores y ha hecho muy buenos partidos pero al final en el mundo del fútbol lo que miramos es los resultados. Vi el partido que jugó aquí y se puso con 0-2 y después con un futbolista menos llegó la remontada. Tiene dos bajas importantes pero es un gran rival. Más allá de mirarlos a ellos, nosotros tenemos que estar juntos».

Y sobre la clasificación, con el Decano en puestos de descenso, Vélez declaraba que «todo se está comprimiendo mucho y siempre planteo el siguiente partido como el único que hay y con la intención de ganar. Necesitamos los puntos porque estamos en puestos de descenso. Soy consciente de eso desde que llegué. Estamos convencidos de que vamos a ganar. Cada vez quedan menos partidos y puede haber rivales que se escapen. Pero da igual lo que han los demás equipos y nosotros tenemos que sumar de tres en tres».