Íñigo Vélez quiere ver a su Recreativo: «Cuando metemos esa intensidad hemos demostrado que somos muy buenos»

El técnico del Recreativo de Huelva, Íñigo Vélez, volvió a subrayar que su equipo no firmó ante el Alcorcón un buen partido y resaltó la necesidad de volver a las pautas que él ha querido imprimir al grupo para vencer al Villarreal B en el Nuevo Colombino este domingo (12.00 horas).

«Después de una derrota tienes ganas de que llegue el siguiente partido. No fueron buenas sensaciones. No estuvimos bien con balón. Sin él no nos crearon muchas ocasiones, pero no reaccionamos bien con el gol y no fue un buen partido», señaló en rueda de prensa el técnico vasco, que consideró que «hubo situaciones que no entendimos bien y no fuimos intensos». En su análisis insistió en que «somos los primeros que le queremos dar la vuelta a esto» y reconoció que «la primera parte pudo estar más igualada no pasaron grandes cosas pero en la segunda no estuvimos bien. Faltó esa reacción, esa pausa con balón y generar más».

La versión deseada

Como contraste de esa situación, recordó la otra versión que sí ha dado su equipo en las tres jornadas anteriores con él en el cargo. «Cuando se trabaja, se tienen las cosas claras, metemos esa intensidad, somos un equipo que hemos demostrado que somos muy buenos. Luego el fútbol es caprichoso y hay partidos que ganas y otros que no, pero es verdad que es importante volver a tener esa sensación de equipo aguerrido, que vamos juntos a la presión y la segunda jugada y eso es fundamental. Es una seña de identidad que quiero que tenga este equipo y que ha hecho hasta ahora», subrayó.

El entrenador albiazul no podrá contar con Dani Perejón ni Juan Pablo Pereira en el lateral derecho ni Alberto López en el izquierdo y también son baja Antonio Domínguez en el medio y Pablo Caballero en la punta. «Contra las lesiones no podemos hacer nada, es una faena», exclamó Vélez, que no contempla llamar a jugadores del filial para completar la convocatoria y tirará de los 20 restantes. «Tenemos que sacarlo adelante los que estamos», apuntó.

En cuanto al once no habló de cambio de sistema y sobre el agujero del lateral derecho comentó que «jugamos con carriles, no es un puesto específico de lateral», por lo que se abrió a la posibilidad de mantener en ese perfil a Juan Cerrudo, que ya jugó por Perejón tras su lesión o a Zelu, mientras que en el otro lado está Davinchi y también ve en ese costado a Bekkouche.

De la situación del equipo, manifestó que «la derrota nos ha hecho mucho daño por las sensaciones y estamos deseando darle la vuelta». El Recre sigue sin salir de los puestos de descenso y comentó que «hemos tenido oportunidad de poder salir contra el Ceuta y no lo conseguimos, nos empataron. Ante el Alcorcón no hicimos un buen partido y tenemos otra oportunidad ahora».

Un rival rápido en transiciones y con calidad

Del Villarreal B señaló que «es otro filial con grandes jugadores, que son elegidos y todos están siendo importantes. Es un partido que lo tenemos que sacar adelante nosotros ante un rival con buenos jugadores y rápidos, que transitan bien y con calidad. Tenemos que ser mejores y hacer las cosas muy bien para ganar este partido».

Agregó sobre el filial amarillo que «tienen una idea de juego muy clara. Van a venir a tener el balón y demostrar que son el filial de un equipo de Primera División y tenemos que estar convencidos de que tenemos que hacer nuestro partido, anular sus virtudes e intentar que lo trabajado salga y ganemos el partido».

En esta línea, Vélez recalcó que «estamos en una situación en la que tienes que hacer un partido muy bueno todos los domingos. Estamos convencidos de ganar y salir de esa zona, pero son muchas jornadas las que lleva el equipo ahí y tenemos todo muy claro, pero tenemos que ganar y este domingo tenemos la oportunidad de demostrar que vamos a salir ganando al Villarreal B».