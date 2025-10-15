José Carlos: «Hemos visto partidos de los rivales y puedo asegurar que no juegan de igual manera que contra nosotros»

El central del Recreativo de Huelva José Carlos Ramírez ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino y ha comenzado reconociendo que el punto del pasado domingo a domicilio ante la Deportiva Minera les supo a poco, pero también ha querido sacar pecho porque, a su juicio, el Decano no defendió tan mal en dicho encuentro.

«El vestuario está con muchas ganas de que llegue el domingo para sacar los tres puntos. Invito a todo el mundo a que lleve a un equipo bueno al campo de la Minera y habrá que ver cómo juegan allí. Ellos tienen una economía importante y buenos jugadores y hemos sido el primer equipo en puntuar allí. Por las circunstancias del campo a lo mejor tuvimos una desconcentración en el gol y estamos viendo que con la mínima ocasión que nos crean nos hacen mucho daño. El punto nos sabe a poco pero también hicimos muchas cosas bien y apenas nos crearon ocasiones. El domingo queremos darle una alegría a la afición«.

El sevillano piensa que la plantilla albiazul no está hecha para jugar esta temporada en ese tipo de estadios: «Entrenamos todos los días en una superficie diferente y cuando pisas el campo se nota. A lo mejor una persona normal no le nota la diferencia, pero nosotros entrenamos toda la semana pasada en dimensiones pequeñas y llegar al campo de la Minera impresiona. No tuvimos nuestro partido más acertado y es verdad que tuvimos un jugador más desde el minuto 40 pero fue un partido bastante disputado. A lo mejor nuestro equipo no está hecho para jugar en ese campo sino mejor en el Colombino o en Chapín porque no tenemos gente tan poderosa como tiene la Minera. De todas maneras competimos bien y sólo recuerdo dos ocasiones claras de ellos. Ellos tenían muy bien trabajado lo poquito que hacían. Pienso que tienen buen equipo y que estarán todo el año arriba. Si ganamos este domingo seguro que todo el mundo verá como bueno el punto del otro día«.

José Carlos reconoce que jugar en el Recre esta temporada exige una gran presión y responsabilidad. Así, recalcó que «en casa estamos un poco con ansia y desde el minuto uno queremos ganar y darle los tres puntos a la afición. Esa ansiedad se nos está viniendo un poco en contra nuestra. Nosotros hemos visto partidos de los rivales y puedo asegurar que no juegan de igual manera que contra nosotros. Somos el Recre y tenemos que dar el 120% y un poquito más que el resto de equipos. La presión existe porque esto es el Recreativo de Huelva pero estamos preparados para soportarla«.

«No creo que estemos defendiendo mal»

Sobre los errores defensivos del Decano en este inicio de liga, apuntaba que «los culpables entre comillas cuando nos marcan goles son los de la parte de atrás. Luego ves el partido repetido y que te creen tan poquito y que te hagan goles tan fáciles te duele. Esos cinco minutos de concentración es donde estamos fallando en algunos partidos y con muy poco nos están marcando goles. No creo que el equipo esté defendiendo mal en lo que va de temporada«.

Por último, sobre la cita de este domingo (Nuevo Colombino, 12.00 horas) ante el Xerez CD, comentó que «tenemos muchas ganas de que llegue el domingo porque será un partido bonito. Será un rival que vendrá a jugarnos de tú a tú y querrán ganar, pero el día del Lorca nos quitamos la ansiedad de ganar en casa y estamos con muchas ganas de que llegue este partido ante el Xerez«.