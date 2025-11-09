Javi Castellano: «Sabíamos que el partido iba a ser así y tenemos que aprender de este tipo de derrotas»

A la conclusión del Yeclano Deportivo-Recreativo de Huelva, saldado con derrota onubense por 1-0, varios futbolistas del Decano atendieron a los micrófonos de HuelvaFM.
JAVI CASTELLANO: «Ellos han sido un poco superiores en su juego aunque tampoco ha habido muchas ocasiones por una y otra parte. Hubo mucho balón parado y el gol fue de un despeje en propia meta. En la segunda parte tuvimos más llegada en los últimos momentos pero nos faltó tener más pegada. Sabíamos que el partido iba a ser así y hay que aprender de este tipo de derrotas. Sabíamos que el campo es un poco más estrecho y menos largo y ellos lo tienen bien cogido. Han hecho su partido y nosotros lo sabíamos. En la primera parte estuvimos bien menos el gol que nos marcan y luego nos faltó tirar más a puerta. En este partido hemos elaborado bastante menos que en otros. No nos hemos arriesgado a sacar la pelota jugada por no cometer errores en este tipo de errores, pero a veces con la plantilla que tenemos debemos intentar arriesgar más. Llegamos arriba pero nos faltó el último pase. En la segunda parte casi no nos han llegado y se han metido bien atrás para esperar nuestros errores. Ya tenemos que pensar en sacar los tres próximos puntos en casa, donde nuestra afición nos apoya mucho pero también nos exije y tenemos que estar a la altrua«.
ÁLEX BERNAL: «Sabíamos que era un campo complicado y a lo que veníamos. Ellos en los duelos son fuertes y hacen muchos centros al área. Sus últimos partidos siempre ganaban por la mínima y sabíamos que iba a haber pocas ocasiones y que iban a ser decisivas. Había que darle mucha importancia al balón parado y ellos se fueron al descanso con suerte. El gol nos fastidió bastante y podría haber caído de nuestro lado si hubiésemos hecho más hincapié. En la segunda parte sólo tuvimos un centro-chut mío y un tiro de Antonio Domínguez. Tenemos jugadores de calidad para haber creado peligro a balón parado pero no hemos sido capaces. No nos han salido las cosas y hay que asimilarlo. Hemos perdido y no queda otra que levantar ahora la cabeza. Ahora nos medimos al UCAM, que es un rival complicado pero en nuestro campo todos tenemos que ir unidos y que no se escapen los puntos que se nos han escapado hasta ahora«.
CAYE QUINTANA: «Estoy jodido ahora mismo y a ver cómo va evolucionando la semana. Me han dado y se me ha doblado un poco el tobillo. Esperemos que sea poca cosa. El campo éste tiene sus características pero tenemos que exigirnos un poco más en la elaboración y la finalización. Hemos creado pocas ocasiones y es una tónica que nos ha pasado en más partidos. Confío en que recuperemos pronto nuestra mejor versión de nuevo. Este campo es pequeño aunque teníamos claro a lo que teníamos que jugar, con centros por bandas y elaborando, pero nos ha costado. Ahora volvemos a casa y trataremos de lograr los tres puntos. Si estamos juntos es bastante más fácil y cuando el ambiente aprieta al rival siempre a ellos les condiciona más. Tenemos que dar un paso adelante para ilusionar a nuestra afición«.
