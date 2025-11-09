Clasificación del Recreativo en el grupo IV de la Segunda RFEF, resultados y partidos de la próxima jornada

El Recreativo de Huelva ha cosechado esta tarde, en el estadio La Constitución contra el Yeclano por 1-0, con un gol en propia puerta de José Carlos, su tercera derrota de la temporada en un partido en el que ha dado una mala imagen, principalmente en tareas ofensivas.

Tras este resultado, el Decano marcha cuarto en la clasificación del grupo IV de la Segunda RFEF con 17 puntos de 30 posibles después de diez jornadas de la competición liguera. Es decir, que está en puestos de 'play-off' de ascenso.

Líder es el Extremadura con 21 puntos, cuatro más que el conjunto albiazul, y le acompañan ahora mismo en la zona noble el Águilas y el Xerez CD, ambos con 18 puntos, y el propio Yeclano, con los mismos 17 que el Recre.

El próximo fin de semana el equipo que adiestra Pedro Morillarecibirá el sábado (Nuevo Colombino, 16.00 horas) al UCAM Murcia, al que aventaja en un punto en la tabla y que esta tarde sorprendentemente ha caído frente al colista Atlético Malagueño por la mínima.

Zona baja

En puestos de descenso están actualmente el Almería B (4), el Atlético Malagueño (5), el Estepona (7), el Melilla (10) y el Xerez DFC (10).

Y el puesto de 'play-out' por la permanencia está ocupado por el Lorca Deportiva (12), si bien tiene un partido menos que disputará este miércoles en su estadio contra el Puente Genil.

Resultados de la décima jornada

- Lorca Deportiva-CD Minera (2-1)

- La Unión Atlético-Xerez CD (0-1)

- Antoniano-Puente Genil (4-0)

- Águilas-Melilla (3-1)

- Extremadura-Estepona (3-2)

- Yeclano-Recreativo (1-0)

- Xerez DFC-Almería B (1-1)

- Jaén-Linares (0-1)

- Atlético Malagueño-UCAM Murcia (1-0)

Partidos de la undécima jornada

- Recreativo-UCAM Murcia (sábado, 16.00 horas)

- La Unión Atlético-Jaén (domingo, 11.30 horas)

- Almería B-Yeclano (12.00 h.)

- Linares-Atlético Malagueño (12.00 h.)

- Melilla-Xerez DFC (12.00 h.)

- Estepona-Antoniano (12.00 h.)

- Deportiva Minera-Águilas (12.00 h.)

- Puente Genil-Extremadura (17.00 h.)

- Xerez CD-Lorca Deportiva (18.00 h.)