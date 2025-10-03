Pedro Morilla sigue creyendo en su modelo y avisa de que «todos los rivales van a venir como Puente Genil y Linares»

El Recreativo de Huelva afronta la quinta jornada del campeonato en el grupo IV de la Segunda RFEF sin haber ganado aún en casa. En el debut en el Nuevo Colombino cayó con el Puente Genil (1-2) y después empató con el Linares Deportivo (1-1) y la tercera ocasión le llega ante el Lorca este domingo (12.00 horas). No obstante, el técnico albiazul, Pedro Morilla, confía en que su modelo dará resultados óptimos y avisó de lo que va encontrar de cada adversario que pise el estadio onubense.

De su equipo Morilla señaló en sala de prensa que «vamos a seguir creyendo en nuestro modelo de juego, que nos está dando resultados. En casa no se han dado óptimos en el marcador pero hemos sometido al rival y creado situaciones como por haber ganado los dos partidos». Añadió no obstante, que «todos los jugadores capacitados para entrar en el once inicial y esa competencia interna nos va a dar estar arriba. Es lo que se ha buscado cuando se ha hecho esta confección de plantilla».

«Parece que suena a excusa pero es la realidad. todos los rivales van a venir como Puente Genil y Linares», comentó Morilla, que sobre el Lorca indicó que aunque lleva dos puntos, encajó dos derrotas de manera muy ajustada y «podría haber sacado algo más».

Comentó también que «el Lorca no ha jugado igual en los cuatro partidos y no sé qué versión nos vamos encontrar», por lo que aseguró que «prefiero centrarnos en nosotros. Tenemos que creer en nuestro modelo de juego. Creo que cuando lo hemos hecho bien, el equipo ha rendido a muy buen nivel e iremos mejorando durante la competición».

En busca de la mejor versión

Consideró que «tenemos que mostrar nuestra mejor versión para poder ganar, sabiendo que será igual de complicado que los dos anteriores. En esta categoría no hay partido fácil y porque seamos el Recreativo y el Decano y estemos llamados a ser uno de los equipos que peleen por ascender con eso no se gana los partidos. Es el mensaje que hemos lanzado semana tras semana».

Insistió en que hay que persistir en la idea de juego que han venido desarrollando y con el mismo empuje. «hay que salir como están saliendo los jugadores. No han salido los resultados que esperábamos en casa, pero el esfuerzo y la actitud ha estado ahí y ha faltado afinar más».

La situación de los mediocentros

Preguntado por la situación de los mediocentros y si baraja ahí cambios, el técnico albiazul expuso que «hemos confiando al cien por cien en Pepe Mena y Álex Bernal», aunque ha reconocido que ha habido situaciones que han sufrido en defensa. Tampoco ha cerrado la puerta a los jugadores «de diferentes perfiles» con los que cuentan, pero ha comentado sobre jóvenes como Iván Romero y Vela, que «los veo para ser titulares, pero son jugadores aún en formación en el fútbol profesional».

«El once que salga va a ser muy competitivo», subrayó con rotundidad el entrenador sevillano, que también habló sobre cómo afecta a los jugadores la presión cuando juegan en el Nuevo Colombino. «Es un aspecto que está ahí y tenemos que ser conscientes de que va a existir. La presión debe ser positiva, pero esas ganas de ganar ante la afición te hace ir con demasiada ansiedad y celeridad. Nos ha podido afectar en cierta manera pero creo que el equipos se ha repuesto bien».

También lanzó un mensaje a la grada y manifestó que «siempre le pido a la afición que esté con los jugadores en los momentos más complicados del partido. Nosotros les tenemos que dar herramientas a la afición para que estén nosotros también. Es la pescadilla que se muerde la cola». No obstante, recalcó que en todo caso «la actitud de los jugadores está garantizada al cien por cien».

Sólo una baja segura

El técnico recreativista, aseguró que su equipo ha entrenado esta semana «fenomenal» y que cuenta con la baja confirmada del delantero Sebastien Pineau. En los casos de Roni y Viedma, estos están pendientes de valoración. «Están trabajado al cien por cien pero llevan tiempo parados y no queríamos correr un riesgo innecesario. A día de hoy no han hecho tareas competitivas con el grupo y valoraremos mañana», explicó y agregó que «no vamos a ir en contra de la salud de los jugadores a estas alturas de la competición».

En el caso de Leo Mascaró y Néstor Senra, ambos han sido convocados con sus selecciones, con las que se marcharán tras el partido ante el Lorca, pero no estarán de regreso a tiempo para jugar con la CD Minera. Esta situación Morilla la valoró como «importante para la proyección» de los jugadores y un «orgullo para el club», y asumió que es «un riesgo» cuando se firma a jugadores «de nivel».