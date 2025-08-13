Jero Lario y David Gil, dos porteros atraídos por la historia del Recreativo

El Recreativo de Huelva presentó oficialmente a los dos jugadores encargados de defender su portería en la temporada 2025-26 en el grupo cuarto de la Segunda RFEF. Jero Lario y David Gil, que representan la experiencia y la juventud bajo palos, manifestaron su deseo de recalar en el Decano, atraídos por su historia y afición, y la ambición de un proyecto deportivo que tiene como objetivo el ascenso.

El guardameta murciano Jero Lario, quien parte como teórico titular, reconoció sobre la oportunidad de recalar en el Decano que «cuando te contacta un club con tanta historia, ya es suficiente para escuchar. Me convenció la confianza que depositaron en mí y el proyecto tan ambicioso y estable que tienen«.

También alabó a la afición y a su antecesor en el puesto, Rubén Gálvez. «La presión viene de representar a un club tan grande. La Segunda RFEF es muy competitiva y tenemos claro que el objetivo es el ascenso», aseguró.

Jero Lario RECREATIVO HUELVA

Se considera un portero «valiente, con personalidad y mucho carácter».

«No tenía ojos para otro lado»

En el caso de David Gil, éste ya sabe lo que es formar parte de las categorías inferiores del Recre. «Es un lujo jugar en el primer equipo del Decano, delante de mi gente y de la afición de Huelva. Incluso en mi pueblo noto la repercusión y el cariño hacia el club. Este año tiene que ser bueno», señaló.

Tras pasar por Alavés, Sevilla y Estepona, cuando su agente le trasladó la oferta albiazul, «no tenía ojos para otro lado que no fuera volver aquí», aseguró.

«Yo vengo a trabajar para ponérselo difícil al míster, pero por esfuerzo y sacrificio no va a quedar», expresó el palmerino, que promete entrega para pelear el puesto.