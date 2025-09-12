Comienza el reparto de los itinerarios de bolsillo de la Magna de Huelva

Reparto de los itinerarios de bolsillo de la Magna, este viernes

El Ayuntamiento de Huelva ha comenzado este viernes el reparto de los itinerarios de bolsillo gratuitos de la Magna Mariana, que han podido recogerse -disponibles hasta agotar existencias- en el Punto de Información Turística del kiosco de la Plaza de las Monjas, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

El consistorio ha editado un total de 10.000 ejemplares, que los onubenses han comenzado a recoger desde esta misma mañana, cuando incluso se han podido ver momentos de cola para hacerse con uno.

Cabe recordar que la procesión se abrirá con la Virgen de la Paz, de la Hermandad de los Mutilados, y se cerrará con la Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad.

El itinerario puede solicitarse en el kiosco de Turismo de la plaza de las Monjas alberto díaz

Horas de salida y recorrido oficial

Las salidas de las distintas hermandades se escalonarán a lo largo de la tarde, en una horquilla horaria que arranca a las 15.30 con las primeras procesiones y concluye pasadas las 19.30 con la salida de la Virgen de la Cinta.

El recorrido oficial comenzará en la plaza de las Monjas a las 18.50 horas, y a lo largo de la tarde y la noche irán entrando sucesivamente las hermandades participantes hasta la salida de la última imagen en torno a las 21.45 horas.

La cita, que se celebrará el próximo 20 de septiembre, reunirá en la capital a 24 imágenes marianas de toda la provincia en un acontecimiento histórico que se enmarca en el Año Jubilar y que promete convertir a Huelva en el epicentro de la devoción mariana andaluza.