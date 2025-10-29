La Diócesis de Huelva concede al Consejo de Hermandades su distinción Pro Onubense Ecclesia

Aun con el regusto en el paladar dejado por la Magna Mariana, la Diócesis de Huelva distinguirá al fervor cofrade, siempre al servicio de la Iglesia. Lo hará personificado en el Consejo de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Huelva, quien el próximo día 13 de noviembre recibirá de manos del obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, la distinción Pro Onubense Ecclesia.

Una distinción que premia a personas o instituciones destacadas por su servicio, fidelidad y entrega a la Iglesia en Huelva, un acto de gratitud hacia quienes han contribuido de modo ejemplar a la misión evangelizadora y caritativa de la Iglesia onubense. En palabras de la propia diócesis, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Huelva será distinguido «por su permanente vinculación con los Obispos y con la vida diocesana».

Un reconocimiento que llega «tras la brillante organización de la Magna Procesión Jubilar Mariana» celebrada el pasado 20 de septiembre. Un acto histórico que reunión en la capital a numerosas devociones de toda la provincia onubense y que fue el fiel reflejo de la profunda devoción a María Santísima de todo el pueblo de Huelva.

La insignia Pro Onubense Ecclesia s. b.

El acto de entrega de esta distinción Pro Onubense Ecclesia tendrá lugar el próximo jueves 13 de noviembre, con motivo de la festividad de San Leandro, Patrón de la Diócesis de Huelva.

Tras la misa en su honor en la Catedral, el palacio episcopal del Conquero acogerá una sencilla ceremonia en la que el obispo hará entrega de la insignia al recientemente reelegido presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González.

Otras distinciones

Además de la distinción al Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, la diócesis también entregará su distinción a otros tres referentes de la vida religiosa onubense. El médico Eduardo Figueroa de la Guardia, lo recibirá por su extensa trayectoria profesional como neumólogo y por su permanente disponibilidad hacia quienes han requerido su ayuda, especialmente comunidades religiosas, obispos y sacerdotes de nuestra Diócesis.

El Colegio Diocesano «Sagrado Corazón de Jesús» recibirá también esta distinción por su identidad plenamente eclesial y por la magnífica labor educativa que desarrolla desde los fundamentos del Evangelio. Por último Dolores Díaz Pinto será honrada por sus años de entrega en la Delegación Diocesana de Misiones, su implicación en la Asociación Internacional de la Caridad y otros servicios de carácter asistencial