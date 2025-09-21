Magna Mariana de Huelva: La Virgen de la Bella ya surca las aguas camino de su pueblo de Lepe

Huelva se despidió de la Virgen de la Bella. La patrona de Lepe zarpó en barco a medio día de este domingo posmagna hacia su pueblo, poniendo fin así a su estancia en la capital y protagonizando uno de los traslados más singulares que han rodeado a esta Magna Mariana.

A las once de la mañana comenzaba a salir la Virgen de la Bella de la Iglesia del Calvario, su casa durante estos tres días en Huelva. Entre vivas, guapas y cantes por sevillanas la patrona de los leperos volvía a pisar las calles por las que había transitado apenas siete horas antes. El sol de la mañana, intenso, se colaba a través del cielo de papelillos azules y blancos preparado por los devotos de la Bella e impactaban de lleno sobre el estofado de los ropajes de la talla. Las emociones volvían a desbordarse, tras lo vivido en la mágica noche del sábado.

La Virgen de la Bella era portada en sus andas de orfebrería, elevada sobre la peana y desprovista de manto o corona. Sólo la talla sedente llenaba toda la calle. La patrona de Lepe se despedía de la ciudad que la ha acogido con tanto amor recorriendo aun algunas de sus calles. Los vecinos de Periodista Luca de Tena, Rascón, Bocas, Jesús Nazareno y Marina tenían el honor de contemplar por la puerta de su casa una vez más a la imagen, antes de llegar a la plaza 12 de Octubre y encarar los últimos metros recorriendo la zona portuaria. Lo hacía a sones de los campanilleros, que colocados tras las andas, no cesaron de cantar durante todo el traslado.

Rezo de la Salve

A las puertas de la Comandancia de Marina fue recibido la Virgen para rezarse la Salve como última parada antes de atravesar las rejas del puerto y dirigirse a la Marina del Odiel. Los miembros de la hermandad bajaron a la Virgen de la Bella de sus andas, para portarla a pulso por el pantalán hasta llegar al barco donde fue embarcada en torno a las dos de la tarde. Desde puerto, los devotos y vecinos de Huelva despedían a la imagen al tiempo que los numerosos barcos que aguardaban la salida de la embarcación hacían sonar sus bocinas. La Virgen de la Bella fue colocada nuevamente en el cajón en el que vino a Huelva, cambiando en esta ocasión el camión por un barco.

Cientos de barcos, lanchas y motos de agua desfilaron por la Ría de Huelva acompañando a la Virgen de la Bella, mientras desde el Muelle del Tinto una multitud se agolpaba para ver pasar la flota. Antes de llegar al Terrón, la comitiva parará en Punta Umbría y el Rompido, hasta llegar a Lepe y dar comienzo un nuevo capítulo de este histórico traslado.