Magna de Huelva: las imágenes comienzan a presidir sus pasos

Como si de las últimas semanas de Cuaresma se tratara, estos días previos a la procesión magna mariana continúa dejándonos estampas que anuncian ya la inminencia de esa histórica jornada. Si hace unos días la noticia era la entrada de los primeros pasos en los templos, esta semana ya se empiezan a ver las primeras imágenes marianas presidiendo sus respectivos pasos procesionales.

La primera en hacerlo era la Virgen de la Amargura. Recién entrado su paso de palio en la Parroquia de la Purísima Concepción, la priostía de la Hermandad del Nazareno intensificaba el trabajo y su titular amanecía bajo las bambalinas que bordase Juan Manuel Rodríguez Ojeda el pasado miércoles acompañada por San Juan Evangelista. El viernes entraban los palios de las hermandades de Pasión y Sagrada Cena en sus templos y al día siguiente, tanto la Virgen del Refugio como la Virgen del Rosario se presentaban ya entronizadas en sus andas. La dolorosa del Martes Santo lo hacía luciendo de estreno la nueva toca de sobremanto realizada por Jesús Castizo en hilo de hojilla de oro sobre tul.

El viernes entraba también en el Polvorín el palio de la Virgen de la Victoria, si bien ha habido que esperar hasta la mañana de hoy jueves para verla presidiendo su fastuoso paso de palio y recordando a estampas añejas. También hoy jueves ha amanecido la Virgen de los Dolores de la Archicofradía de la Vera+Cruz y Oración en su paso de palio, en esta ocasión presidiendo además la Parroquia de la Purísima Concepción con motivo de la celebración de los cultos en su honor.

Desde otros rincones de la provincia

Pero la actividad no se circunda solo a las hermandades de la capital. Desde la pasada semana los pasos de las Vírgenes que recalarán en Huelva procedentes de toda la provincia han comenzado a llegar a sus templos de acogida. El primero en hacerlo fue el paso de palio de la Virgen del Mayor Dolor de Aracena, que desde el pasado viernes se puede contemplar totalmente montado en la Iglesia de la Esperanza a la espera de que su titular llegue la próxima semana.

El día siguiente, sábado, hizo lo propio la Archicofradía de María Auxiliadora de La Palma del Condado, encontrándose ya su paso en la Iglesia de la Misericordia.

En la tarde del miércoles de esta semana fue la llegada de dos de los pasos más singulares que podremos ver en la Magna Mariana. A la Concepción lo hacía el paso de la Virgen de los Milagros de Palos de la Frontera, con su característica peana tallada con la forma de las tres carabelas. Desde Lepe llegaba también a la iglesia del Calvario el palio de la Virgen de la Bella de Lepe.