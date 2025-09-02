Magna de Huelva: Los primeros pasos aguardan ya la salida desde sus templos

La Magna Mariana de Huelva va tomando forma a ojos del cofrade onubense. Los preparativos en las casas de hermandad aumentan, las calles comienzan a llenarse de colgaduras y flores de papel y en la noche del primer día de septiembre, a 19 jornadas para que Huelva se desborde de fervor mariano, entraron los dos primeros pasos en sus templos.

Los pasos de palio de la Virgen de la Amargura del Nazareno y de la Virgen de los Dolores de los Judíos ya se encuentran en el interior de la Parroquia de la Concepción y la Catedral de la Merced respectivamente. Dos de los 24 pasos que a lo largo de las próximas semanas irán llegando de la provincia a la capital onubense. Una de las fotos más esperadas por los cofrades en estos días que darán paso a las que verdaderamente empezarán a poner nerviosos a los devotos, ver las primeras imágenes marianas presidiendo sus andas procesionales.

El palio de la Virgen de la Amargura en el interior de la Concepción / Ensayo de la cuadrilla de costaleros de la Virgen del Rosario / Ensayo de la Victoria por las calles del Polvorín S. B.

Mientras las priostías comienzan el montaje de los pasos, el trabajo de los costaleros continúa en esta semana. El pasado viernes tuvieron lugar las últimas igualas de los pasos de la capital de cara a la procesión magna, las de las cuadrillas de costaleros de la Esperanza y de la Amargura. En el otro lado de esta situación están las cuadrillas que ya han completado su trabajo y quedan a la espera de la mudá o retranqueos son las de las vírgenes de los Dolores del Perdón, Dolores de los Judíos, Rosario y Dolores de Oración.

Algunos ensayos por delante

Quienes si tienen todavía por delante algunos ensayos son la cuadrilla de la Virgen de la Paz, que ensayará en la noche del próximo jueves 4 de septiembre. La cuadrilla del palio de la Virgen de la Salud, la que más trabajo ha tenido en estas semanas previas, ensayará por última vez el martes día 9. La cuadrilla de la Virgen del Refugio realizará sus dos únicos ensayos los días 2 y 12 de septiembre y la de la Virgen de la Amargura hará sus dos ensayos en la misma semana, los días 9 y 12 de septiembre. También en una única semana ensayará la cuadrilla de la Virgen de la Cinta, los días 2 y 4 de septiembre. Por último, la cuadrilla de la Victoria tiene su última cita el 12 de septiembre y la de la Esperanza hará lo propio el 15 de septiembre, jornada en la que además se realizará el retranqueo del paso.

Por último, en lo relativo al resto de mudás de los pasos, este viernes 5 de septiembre llegarán a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús los pasos de palio de la Virgen del Rosario y la Virgen de la Victoria, mientras que a San Pedro hará lo propio el palio de la Virgen del Refugio. El otro palio de la Concepción, el de la Virgen de los Dolores, llegará al templo en la noche del día 9 de septiembre, mientras que el palio de la Paz y el de la Virgen de la Salud entrarán en la iglesia de San Sebastián y le Ermita de la Soledad los días 11 y 13 respectivamente. En esa semana también entrará en su templo el paso de palio de la Virgen de la Esperanza, que amanecerá entronizada en él el sábado 13 de septiembre.