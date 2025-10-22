Procesión extraordinaria de la patrona de Ayamonte para cerrar el Congreso Nacional de Hermandades de las Angustias

La localidad de Ayamonte celebrará entre los días 24 y 26 de octubre el XI Congreso Nacional de Hermandades de las Angustias. Un fin de semana en el que la localidad fronteriza, que venera a la Virgen de las Angustias como patrona, acogerá a decenas de congresistas llegados de todas partes de España unidos bajo esta misma devoción.

La Hermandad de las Angustias, anfitriona de este encuentro, lo considera «oportunidad extraordinaria para conocer nuestro patrimonio natural, cultural y gastronómico en un ambiente marinero, turístico y comercial, al tiempo que nos uniremos en oración ante la Virgen de las Angustias, asistiendo a las conferencias sobre nuestra venerada titular, función de iglesia y procesión con la sagrada imagen».

La Virgen de las Angustias S. B.

Y es que la patrona de Ayamonte, Nuestra Señora de las Angustias Coronada, pondrá el broche de oro a este congreso nacional procesionando de manera extraordinaria por las calles del municipio en la mañana del domingo día 26. Lo hará para conmemorar el CL Aniversario de la Erección Canónica de la Hermandad de las Angustias que se viene celebrando este año y contará con el acompañamiento musical de la Banda de Música Nuestra Señora del Carmen de Villalba del Alcor.

Programa de actos del Congreso

En la jornada del viernes tendrá lugar la recepción de los congresistas, habiendo tiempo para conocer la ciudad de Ayamonte desde el Balcón del Parador a la plaza de La Laguna, pasando por el barrio de La Villa y las iglesias de Nuestro Señor y Salvador, San Francisco o la Capilla del Socorro. Posteriormente habrá un encuentro con la Virgen en la iglesia de las Angustias y a continuación una recepción por parte del alcalde en el Ayuntamiento y visita a la sede de la Agrupación de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ayamonte.

El sábado continuará este decimoprimer congreso de hermandades de las Angustias en el teatro Cardenio, donde se celebrarán las conferencias 'La iconografía de la Virgen de las Angustias', a cargo de Manuel J. Carrasco Terriza; y 'La Virgen de las Angustias, Patrona de Ayamonte', a cargo de Enrique Arroyo Berrones. Tras la asamblea y presentación de candidaturas para acoger la próxima edición volverá de nuevo un tiempo de esparcimiento y turismo por la localidad.

El XI Congreso Nacional de Hermandades de las Angustias concluirá el domingo 26 de octubre a las 10.00 horas con la celebración de una Solemne Misa de Pontifical presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra y concelebrada por el vicario general de la Diócesis de Faro, Carlos Aquino; el vicario episcopal para la Costa y el Andévalo, Juan Manuel Pérez Núñez y sacerdotes ayamontinos. Será cantada por la Coral Polifónica La Merced. Al término de la misma tendrá lugar la salida extraordinaria de la Virgen de las Angustias por las calles de Ayamonte.