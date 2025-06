El Banco de Alimentos de Huelva reparte un 9% menos tras la nueva redistribución de fondos UE del Gobierno central

El Banco de Alimentos de Huelva (BAH) distribuyó en 2024 un total de 2.066.881 kilos de alimentos, lo que supone un descenso del 9% respecto a los 2.252.645 kilos repartidos en 2023. Esta caída, que afecta directamente a los 14.780 beneficiarios atendidos por la entidad a través de 85 organizaciones benéficas, tiene su origen principal en la eliminación de la ayuda alimentaria procedente de la Unión Europea.

El presidente del BAH, Juan Manuel Díaz Cabrera, ha explicado que «en 2024 no se ha contado con la aportación histórica procedente de presupuestos de la UE, denominada FEAD (Fondo Europeo de ayuda a desfavorecidos)», al desaparecer este programa y no haber adjudicado el Gobierno central ninguna partida a los Bancos de Alimentos de España del programa que ha sustituido al FEAD, «ya que se ha destinado a otra ONG». Hasta 2023, el Banco de Alimentos de Huelva recibía unos 400.000 kilos de productos no perecederos procedentes de la ayuda europea, cruciales para complementar las entregas a los beneficiarios. Sin embargo, en 2024 esa cifra ha sido cero.

Esta decisión política del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido un impacto definitivo no solo en Huelva, sino en toda España. Díaz Cabrera ha señalado que «esto ha significado una bajada muy importante de lo que han distribuido en 2024 los 54 Bancos de Alimentos de España, concretamente del orden de 25 millones de kilos».

Además de la pérdida de las ayudas europeas, otros factores han contribuido a erosionar la capacidad de respuesta del banco. La pandemia de COVID-19 dejó una estela de inflación que se ha reflejado tanto en las donaciones individuales como en las de empresas del sector.

Actividad en el almacén principal BAH

Menos beneficiarios

A pesar del descenso en la cantidad de alimentos distribuidos, el número de beneficiarios también se ha reducido ligeramente, pasando de 15.903 en 2023 a 14.780 en 2024. Esto ha permitido mantener prácticamente estable la media de kilos por beneficiario y año, que se sitúa en 140 kilos en 2024 frente a los 143 kilos de 2023.

La distribución territorial se ha mantenido equilibrada, con la mitad de los alimentos repartidos en Huelva capital y el resto en 31 municipios de la provincia onubense. El coste por kilo distribuido se ha situado en 0,11 euros, lo que demuestra la eficiencia de la organización.

Una de las principales diferencias entre 2024 y 2023 ha sido la composición de los alimentos distribuidos. Mientras que en 2023 se repartieron 1.292.730 kilos de productos no perecederos y 959.915 kilos de perecederos (frutas y hortalizas), en 2024 la distribución ha sido equilibrada al 50% entre ambos tipos de productos.

El contenido nutricional de los alimentos distribuidos en 2024 ha sido del 15,6% en proteínas, 64,8% en carbohidratos y 19,6% en grasas, valores muy próximos a las recomendaciones de la UE.

Pese a las dificultades, el BAH ha mantenido su labor en el Área de Inserción Sociolaboral, desarrollando 12 cursos para 130 participantes, logrando 32 inserciones laborales y realizando 205 orientaciones laborales.

La reina Sofía, durante su visita a las instalaciones del Banco de Alimentos BAH

Igualmente, cabe destacar que se ha realizado auditoria externa contable como todos los años, «con resultado favorable». Asimismo, ha sido un año importante en cuanto a reconocimientos y efemérides, destacando la Medalla de Huelva otorgada por el Ayuntamiento de Huelva a la Solidaridad en enero 2024, o la visita de S.M la ReinaEmérita Doña Sofía en febrero 2024.

Para 2025, Díaz Cabrera señala que el ejercicio está siendo «continuista» y se marca como objetivo desarrollar la Ley contra el Desperdicio Alimentario, aprobada en abril de 2025, que debe generar nuevas aportaciones de alimentos que hoy están yendo a vertederos y que son consumibles.

El impacto medioambiental del BAH ha sido «muy positivo», ya que las emisiones evitadas han sido 555 veces superiores a las generadas por sus operaciones. La organización ha contado con 52 voluntarios estables y hasta 1.000 voluntarios en operaciones puntuales de recogida de alimentos distribuidos entre la capital y la provincia.