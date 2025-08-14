Un onubense compara este lugar de Huelva con Nueva York: «¡Pensaba que era Manhattan!»

El rincón de Huelva que a un onubense ha comparado con Nueva York

El Polo Químico de Huelva es un gran complejo industrial que se sitúa en la zona sur de la ciudad. Fue creado en los años 60 para congregar a todas las empresas químicas, petroquímicas y energéticas del lugar, además de plantas de producción de fertilizantes, productos químicos y metalurgia.

Aunque este rincón de Huelva también es conocido por tener una curiosa peculiaridad que ha destacado un usuario de TikTok. Se trata de Isaac Bouzaid (@isaacbouzaid), un onubense que ha compartido un vídeo en redes sociales en el que muestra el curioso parecido que tiene el Polo Químico de Huelva durante la noche con una de las ciudades más importantes del mundo.

Una pequeña Nueva York en Huelva

Las chimeneas y estructuras del Polo Químico de Huelva se iluminan durante la noche con cientos de focos de gran tamaño que provocan un efecto muy curioso. Vistas desde cierta distancia, las plantas del Polo parecen rascacielos que componen un skyline muy similar al de Nueva York, salvando las distancias.

«Cuando lo más parecido a viajar a Nueva York es el Polo Químico que hay en tu pueblo», afirma @isaacbouzaid en el vídeo que ha compartido en redes sociales donde se puede ver que las chimeneas, vistas desde lejos durante la noche, guardan cierto parecido con el barrio de Manhattan de la ciudad estadounidense.

Comentarios en redes sociales

Como era de esperar, el vídeo de esta curiosa comparación ha recibido varios comentarios de muchos onubenses que han respondido de forma irónica: «Sólo la gente de Huelva lo entenderá», «Desde punta se ve un skyline increíble», «Huelva York», «Parecía una ciudad llena de luz», «Colón es nuestra estatua de la libertad», «Parece una ciudad futurista», «Me encanta verlo», «Al principio da el pego», «Siempre que lo veía pensaba que era Manhattan», han sido algunos de los comentarios.

La ciudad de Huelva tiene una serie de peculiaridades únicas y el curioso skyline del Polo Químico es una de ellas. Una opción low cost para las personas que quieran sentirse como en Nueva York, pero con alguna que otra diferencia.