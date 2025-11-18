Black Friday 2025 en España: cuándo es y los mejores trucos para conseguir las mejores ofertas

La campaña del Black Friday 2025 ya se perfila en España como una gran oportunidad para adelantar compras y ahorrar, pero también exige fijar límites claros para no caer en gastos innecesarios. Según una guía de BBVA, aunque los descuentos pueden parecer muy atractivos, es fundamentaldistinguir entre rebajas reales y ofertas que simplemente crean sensación de urgencia.

Cuándo es el Black Friday 2025 en España

El Black Friday, por lo general, se celebra siempre el día posterior al Día de Acción de Gracias, una celebración de gran importancia en Estados Unidos que tiene lugar el último jueves de noviembre. Este año 2025, por tanto, el Black Friday se celebrará en próximo viernes 28 de noviembre.

Consejos clave

Entre los consejos clave que la entidad destaca figuran desde elaborar una lista de productos que realmente se necesitan, establecer un presupuesto de antemano hasta comparar precios antes del evento para evitar caer en «chollos» ficticios. Además, BBVA recuerda que es esencial comprobar los gastos de envío, las condiciones de devolución y la seguridad de las páginas web antes de realizar una compra.

Las tiendas ya están calentando motores, y muchos comercios prolongan los descuentos más allá del día específico del Black Friday, algo que puede hacer más difícil discernir cuándo es realmente el mejor momento para comprar. Sin embargo, según los expertos, lo importante no es tanto la fecha exacta, sino que el comprador tenga claro qué busca, cuánto va a gastar y que verifique que el «descuento» anunciado es auténtico y significativo.

En definitiva, este año el Black Friday puede ser más que una avalancha de ofertas. Si se aborda con método y cabeza, se convierte en una estrategia de compra inteligente. De lo contrario, la emoción del momento podría llevar a gastos impulsivos que luego se lamentan.