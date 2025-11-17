Los veterinarios de Huelva apoyan la huelga nacional de este martes

El Colegio Oficial de Veterinarios (Colvet) de Huelva muestra su respaldo a la nuevas movilizaciones convocadas por el sector veterinario para el día 18 de noviembre en Madrid –a partir de las 10.30 horas frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación–, para expresar el rotundo rechazo de nuestra profesión al marco regulatorio que propone el Real Decreto (RD) 666/2023, de 18 de julio, normativa que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.

Desde el Colvet Huelva muestran su apoyo a los profesionales de la provincia onubense que acudirán a la protesta –que se beneficiarán de bonificaciones económicas por su participación– y a los centros veterinarios onubenses que se solidarizarán con la manifestación a través del cierre de sus Centros Veterinarios, que coincidirá con el inicio de la movilización en la capital del país.

Desde el Colegio de Veterinarios de Huelva han animado a los colegiados y colegiadas de la provincia a participar y a apoyar por cualquier medio esta importante manifestación, en la que se defiende la responsabilidad profesional, el conocimiento técnico y el criterio científico de los profesionales veterinarios. «El RD 666/2023 pone en duda e incluso criminaliza el juicio clínico de los únicos especialistas en salud animal, con consecuencias directas sobre la salud pública», señalan en un comunicado oficial.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Huelva, Fidel Astudillo, encabezando la manifestación en la capital h24

El presidente del Colegio de Veterinarios de Huelva, Fidel Astudillo, ha defendido el cambio del marco normativo hacia uno más justo, proporcionado y basado en la evidencia científica. y se suma a la crítica global al marco regulatorio del medicamento veterinario. Astudillo hace hincapié en que la «profesión veterinaria tiene un firme compromiso con el uso racional y sostenible de los medicamentos, en especial cuando se trata de los antibióticos, pues somos conscientes del peligro real que suponen las resistencias antimicrobianas».

El Colvet Huelva reivindica, entre otras cuestiones, que se habilite legalmente a los profesionales veterinarios para la venta al por menor de medicamentos destinados a animales bajo su cuidado, circunstancia que se da en la mayoría de países de la Unión Europea, donde el modelo ha demostrado eficacia y control sanitario.

Organizadores

La manifestación de este 18 de noviembre en Madrid contra la legislación del medicamento veterinario está promovida por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET), y la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE).