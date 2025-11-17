La queja de un vecino de Huelva por un problema que ha tenido con la zona azul: «¡Qué poca vergüenza, es un descaro!»

«Vaya plan. Aparco en Huelva y atraco a mano armada. Ya está bien que no tenemos margen de tiempo ni para echar la moneda en la zona azul. ¡Qué poca vergüenza, y la operaria mas!. Ya está bien de tanto robo».

Así se expresaba en su perfil de la red social TikTok el dueño de la cervecería marisquería Er Chiclanero que está situada en la avenida Pablo Rada de Huelva capital tras un incidente que tuvo con una operaria de la zona azul que le multó sin darle tiempo ni a poner el ticket, según la versión que cuenta en el vídeo.

«Ya me ha pasado dos o tres veces pero es que lo de hoy ha sido un descaro total. He aparcado en la puerta de mi negocio y me he venido aquí para coger cambio, pero antes de llegar al coche con el ticket de la maquinita ya me habían multado. Parece que estaban al acecho. Me ha multado por toda la cara una chavala rubia y me ha dicho que no hay un tiempo para ir a buscar el ticket, así que otros siete euros más. Ellos no mirán nada. Ni si llevas ahí aparcado media hora o diez segundos», comentaba Lolo, que antes de montar su negocio en Pablo Rada tuvo otro en la avenida Palomeque también de Huelva capital.

Seguía señalando con muestras evidencias de enfado que «a ver si puedo reclamarlo de alguna manera porque yo he sacado el ticket a las 12.22 horas y he anulado la multa a las 12.26 después de haber discutido con ella. He intentado razonar con ella y le he dicho que vaya trabajito que tiene regalando alegría por las calles de Huelva. Me ha dicho que es igual que el mío y yo le he dicho que yo por lo menos no le robo a nadie ni hago infeliz a la gente. Así que me ha multado en toda mi cara. ¿Esto es legal o no es legal? A ver si alguien me puede decir donde puedo reclamar».

Comentarios de apoyo

La mayoría de los comentarios de la red social TikTok le daban la razón en su cruzada, como pueden leerse varios del tipo: «Lo que tienen que hacer es poner las máquinas más cerca que a veces están súper lejos. Y que den cambio y acepten tarjetas; »No estás obligado a pagar, y eso de multa no es verdad porque ellos no son autoridad«; »Creo que lo de la zona ORA es ilegal. Ya pagamos un impuesto de circulación. Son empresas privadas que no deben multar a nadie. Es un negocio«; »Tienes que usar la aplicación telepak te permite pagar todas las zona de aparcamiento desde el móvil y puedes ampliar el tiempo desde el móvil todo desde el móvil«; »Es una trabajadora, al igual que usted. El problema es que nadie sabe si usted acaba de llegar o lleva así dos horas. Y por desgracia en esta sociedad que nos esta quedando muy bonita, ya nadie de fia de la palabra de nadie«; »A ver, no es que quiera defender el que te haya multado pero ¿ella qué sabe si tu acababas de aparcar? Porque si es como dices que ha sucedido tan rápido, por qué no miraste si estaba cerca para decirle cual era tu coche y que ibas a coger dinero en un momento y sacabas el ticket?«...