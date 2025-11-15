Estos son los días de la semana en los que nunca debes echar gasolina según un estudio de la OCU

Tras varios años marcados por la inestabilidad en los mercados energéticos, los precios de la gasolina y el diésel continúan en niveles elevados, lo que ha convertido el ahorro en combustible en una prioridad para muchos conductores. A pesar de que en los últimos meses se ha moderado la escalada de precios que comenzó tras la pandemia y se agravó con la guerra de Ucrania, llenar el depósito sigue costando de media un 12% más que hace cinco años. En este contexto, cada céntimo cuenta, y elegir bien el momento y el lugar donde repostar puede suponer un importante ahorro a final de mes.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado los precios demás de 12.000 estaciones de servicio en toda España para determinar en qué días conviene y en cuáles no echar gasolina. Sus conclusiones son claras: hay jornadas de la semana en las que repostar resulta sistemáticamente más caro.

Los fines de semana es más caro llenar el depósito

El informe de la OCU, elaborado a partir de los precios registrados entre marzo y mayo de 2025 en más de 12.000 gasolineras, constata una tendencia clara: los precios de los carburantes tienden a subir los fines de semana. También lo hace los días previos a un puente, ya que son muchas las familias que acuden a repostar antes de salir de viaje.

La organización explica que esta subida responde principalmente a una cuestión de demanda. Los conductores suelen aprovechar esos días para preparar viajes o desplazamientos, y muchas estaciones ajustan sus precios al alza.

Por este motivo, la OCU recomienda planificar el repostaje con antelación, especialmente si se prevé realizar trayectos largos.

El mejor momento para repostar, según la OCU

El estudio también identifica los lunes y los martes como los días más baratos para repostar, ya que durante el inicio de la semana los precios tienden a estabilizarse o incluso a bajar ligeramente.

Por tanto, si se quiere ahorrar en combustible, lo más recomendable es llenar el depósito a comienzos de la semana, evitando los días en los que se concentra la mayor parte de los desplazamientos. Aunque las diferencias puedan parecer pequeñas, a lo largo del año pueden traducirse en decenas de euros de ahorro.

Las gasolineras más económicas

Más allá del día elegido, la OCU recuerda que también hay diferencias notables entre cadenas. En su análisis de 2025, las más económicas fueron BonÀrea, GM Oil, Ballenoil, Plenergy y Petroprix, que ofrecen precios hasta un 19% más bajos en diésel y un 17% en gasolina que las grandes petroleras.

Para facilitar la búsqueda de los mejores precios, la organización pone a disposición de los conductores unlocalizador de gasolinerasen su página web, que permite comparar tarifas por provincia y encontrar la estación más barata en cada zona.

En el caso de los coches eléctricos, los cargadores de Waylet (Repsol) se sitúan entre los más competitivos del mercado, aunque solo pueden utilizarse a través de su aplicación móvil.