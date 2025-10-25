Casa Silveira de Ayamonte cocina el plato más sostenible de la provincia de Huelva

Alberto Silveira, de Casa Silveira, de Ayamonte, se adjudicó anoche el I Concurso del Mejor Plato Sostenible de la provincia de Huelva, un certamen que quiere poner en valor la cocina con productos autóctonos y el trabajo de los chefs profesionales, y que, visto el éxito obtenido, tendrá continuidad en nuevas ediciones.

Se trata de una iniciativa que busca resaltar la calidad y creatividad de los cocineros chefs gracias al apoyo institucional y empresarial, organizado por Javier Saavedra, y que ha despertado un gran interés, promocionando una gastronomía respetuosa con el entorno, la salud y la economía local.

El ganador presentó un plato que denominó 'ADN Huelva', un compendio de productos de la provincia que convenció al jurado para otorgarle el primer premio. No obstante, el mismo jurado ha querido dejar constancia de la calidad de todos los platos presentados y de lo difícil que fue llegar a un veredicto para el premio final.

La iniciativa de Javier Saavedra, promotor del premio, ha contado con el respaldo de las instituciones locales, y reconoce la labor de chefs, empresas y productores que trabajan día a día para demostrar que la sostenibilidad y la excelencia gastronómica pueden ir de la mano.

Alberto Silveira, el ganador de esta primera edición h24

El premio no solo celebraba la creatividad culinaria, sino que impulsa un diálogo necesario sobre el consumo responsable, el respeto al medio ambiente y el fortalecimiento del tejido productivo local.

De los 15 cocineros confirmados, fueron 13 los participantes, ya que dos de ellos no pudieron acudir por motivos personales, aunque la organización les agradece igualmente su compromiso con la iniciativa.

Los 13 participantes en esta primera edición del concurso h24

Además del ganador, participaron los siguientes cocineros:

1.- Álvaro Alonso. CostaLuz Taberna. Matalascañas

2. Rafael Callejo. Restaurante Peñiscón. Punta Umbría

3. Carmelo Moreno. Restaurante. Mar de Leva. La Antilla

4. Tony Alberto. A Hierro Restaurante. Nerva

5. Adrián Casado A3 Casa Manolo. Punta del Moral

6. Moisés Izquierdo. Bar El Sitio. Huelva

7. Manuel Martín. Restaurante. Albero. Lepe

8. Alejandro Rodríguez. Restaurante Doña Lola. Isla Cristina

9. José Campos. Restaurante Slowbar El Vagabundo Millonario. Sevilla

10. Miguel Ángel Beltrán. Catering GSG Business. Sevilla, Madrid y Barcelona

11. Fco. José. Santos. Restaurante El Aljibe. Zalamea La Real

12. Alejandro Peña. Gastrobar Cosas Buenas. Huelva

Colaboradores

El evento se celebró en la Sala de Congresos del Precise Resort El Rompido, donde se rindió homenaje a Juan Vázquez (Usisa) y Manuel Belchi (Destilerías Martes Santo) recientemente fallecidos.

Además, se contó con la elaboración de un plato, fuera de Concurso, de Juan López, del Restaurante Ultramarino de El Rompido y los dulces de La Pastelería La Crem de Lepe, y con la colaboración institucional de Álvaro Burgos, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Huelva, la segunda teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cartaya, Patricia Millán y el coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, organismo que se dedica en exclusiva a la promoción y fortalecimiento del desarrollo económico de la provincia y de sus sectores clave.