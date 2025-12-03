En este centro comercial que está al lado de Huelva puedes comprar paquetes extraviados: su precio depende del peso

En un centro comercial del Algarve, a menos de una hora de Huelva, los visitantes pueden comprar paquetes extraviados cuyo precio se calcula por peso. El fenómeno, viral en TikTok tras un vídeo grabado en el centro comercial de Loulé por el usuario de la red social @miguelon2828, ha reavivado el interés por un tipo de negocio que ya funciona en varias ciudades de Portugal y otros países europeos.

Según muestra la grabación, los clientes pueden adquirir paquetes cerrados sin conocer su contenido, una práctica que se ha popularizado bajo el concepto de paquetes sorpresa. En este tipo de tiendas se puede comprar los paquetes extravíados por repartidores y que nadie ha reclamado al peso, dependiendo de cuanto pese como se puede ver en el vídeo el precio varía.

En Portugal, este tipo de establecimientos funciona desde hace varios años en ciudades como Lisboa, donde comercios especializados adquieren lotes de paquetes que no han podido entregarse o que han quedado almacenados sin destinatario. Tras un proceso legal y logístico de cesión, estos artículos se ponen a la venta al público a precios reducidos. En la mayoría de los casos, el sistema de venta se basa en el peso.

¿Qué se puede encontrar?

El atractivo para los compradores reside en la posibilidad de encontrar artículos valiosos —tecnología, ropa, pequeños electrodomésticos o accesorios electrónicos— aunque también existe el riesgo de recibir objetos de escaso valor o incluso dañados. Las asociaciones de consumidores recuerdan que estos comercios deben ofrecer las garantías mínimas previstas en la normativa portuguesa, especialmente en lo relativo a devoluciones y derechos del comprador, aunque el contenido sea desconocido en el momento de la venta.

Mientras la tendencia se expande y continúa generando curiosidad en redes sociales, este tipo de negocio sigue siendo una mezcla de oportunidad, azar y sorpresa que atrae tanto a cazadores de gangas como a curiosos que buscan una experiencia diferente en su visita al Algarve.