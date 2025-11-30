El presidente del Banco de Alimentos de Huelva advierte: «Tenemos un problema no sólo aquí sino en toda España»

El Banco de Alimentos de Huelva cerró la Gran Recogida 2025 con una disminución cercana al 20% respecto a los resultados obtenidos en 2024, tanto en recaudación económica como en alimentos físicos aportados. Un dato bastante preocupante para la institución, que este año además va a tener también una cifra global inferior a la del pasado.

Su presidente desde 2013 es Juan Manuel Díaz Cabrera, que atendía a Huelva24 para recalcar los que, a su juicio, están siendo los diversos motivos de un preocupante bajón que no sólo afecta a la provincia onubense sino a toda España.

- ¿Cómo recibió la información de que el Banco de Alimentos de Huelva recogió un 20% menos en su gran campaña anual celebrada este mes?

- Lógicamente con tristeza porque no es una buena noticia. Nosotros esperábamos haber recogido algo más, sinceramente.

- ¿Qué factores cree que han influido en esta bajada?

- Básicamente hablaría de tres. Quizás nos han faltado voluntarios y, por ejemplo, en varias tiendas claves eso creo que ha influido porque no es lo mismo que el cliente entre en el establecimiento y le atiendan e informen de la campaña que el hecho de que sólo vea unos carteles. También creo que ha pesado la decisión que han tomado en esta ocasión varias cadenas como Día, Mercadona o Hipercor de que sólo se podían hacer donaciones económicas pero no de alimentos. Eso pienso que no acaba de asimilarlo del todo bien el cliente. Además, hay una gran diferencia porque, independientemente de que tú des cinco, diez o veinte euros, ahora se compra menos porque los precios de los productos han subido bastante. Y el tercer factor es ya más una opinión muy personal mía, y es que tú vas por la calle y ves a rebosar los bares, restaurantes, hoteles, agencias de viajes... Se percibe en la calle que actualmente se vive razonablemente bien pero hay una burbuja de gente muy desfavorecida que está en exclusión social o en riesgo de entrar en esta situación.

- ¿Se plantean entonces acabar en el futuro con esta iniciativa de la Gran Recogida de Alimentos?

- No, en absoluto pienso que vaya a desaparecer. Pero en España ha bajado la cantidad que la gente ha donado casi tanto como aquí en Huelva, así que nos tenemos que plantear qué podemos hacer en próximas campañas para que el resultado sea mejor que el que hemos tenido en la llevada a cabo en este mes de noviembre. En la Gran Recogida de Alimentos se hace un esfuerzo muy grande y por eso tenemos que ver los puntos débiles. Precisamente vengo de estar el pasado viernes en Madrid en una reunión del Banco de Alimentos y hablamos de crear una comisión especial que se encargue de analizar en qué hemos fallado en esta última campaña para mitigar los errores de cara a años venideros e intentar no volver a repetirlos.

- Todavía queda el mes de diciembre, pero imagino que ya vaticinan que 2025 no va a ser un gran año para el Banco de Alimentos de Huelva...

- Las cifras van a bajar respecto al año pasado. Eso seguro. En 2024 distribuimos 2.066.881 kilos a través de 85 entidades benéfica y ahora no vamos a llegar ni siquiera a esos dos millones. Y no sólo han bajado los donaciones de alimentos no perecederos sino que en España tenemos ahora también el problema de los perecederos, y me refiero a las frutas y verduras de los excedentes agrícolas. El problema viene porque se han reducido las subvenciones de Europa, que antes se ocupaban del transporte de los mismos desde las fincas hasta la instalación más cercana en la que hubiese un Banco de Alimentos. Les están dando una cantidad económica menor a la que percibían años atrás y eso está provocando que muchos agricultores entiendan que no les merece la pena. En España estamos integrados 54 miembros dentro del Banco de Alimentos y este año hemos recibido del orden de un 25% menos de estas frutas y verduras perecederas que en 2024. Antes recibíamos alrededor de un millón de kilos por año y en este 2025 la cifra va a ser bastante inferior a esa cantidad.

- ¿Están ante el peor momento de su historia?

- A ver, el Banco de Alimentos tiene ya 26 años desde que se fundó y yo llevo 13 como presidente. En 1999 empezamos de una manera moderada, con unas donaciones de unos 100.000 kilos sólo por año, pero fuimos subiendo y por ejemplo en 2021 tuvimos tres millones y medio. Pero a partir de ahí las cifras empezaron a bajar y sí que puedo decir que estamos en el peor año y en el peor momento de la época moderna. Se han juntado muchos factores, el hambre con las ganas de comer, y por suerte o por desgracia no está ocurriendo sólo aquí en Huelva sino también a nivel nacional, así que a ver si entre todos podemos enderezar el rumbo en el futuro.

- ¿Cuántos voluntarios hay en el Banco de Alimentos de Huelva y a cuántas personas ayudan?

- Estables durante el año tenemos unos 45 voluntarios allí en nuestras instalaciones viniendo a colaborar varios días a la semana. Y después en las recogidas a demanda que organizamos, que suelen ser unas seis al año de dos días y unas tres horas de duración, la cifra de voluntarios puede llegar hasta los 1.500. Pero lógicamente nos harían falta bastantes más para ayudar a las personas que lo necesitan en la capital y la provincia. Este año les estamos dando de comer a alrededor de 10.000 personas, que son muchas, pero antes teníamos alimentos para darle todavía a más gente.

- ¿Qué mensaje le manda a la ciudadanía y a las instituciones para que colaboren?

- Que apuesten por ser solidarios en la medida en la que puedan. Nosotros estamos abiertos a recibir donaciones durante los 365 días del año a través de nuestra página web oficial. Y también pueden hacerlo por bizum o cuenta bancaria. Les pediría que hagan un esfuerzo porque nos hace mucha falta, sea aportando alimentos o sea con dinero en metálico. A ver si entre todos podemos compensar esta bajada que hemos tenido en esta última Gran Recogida del año.