La Diócesis ya lleva también a cabo confirmaciones en la Universidad de Huelva

La Universidad de Huelva ha sido escenario, por primera vez, de una celebración del Sacramento de la Confirmación. Presidida por el obispo diocesano, monseñor Santiago Gómez Sierra, esta Eucaristía marca un hito en la presencia pastoral de la Iglesia en el ámbito universitario onubense y refleja el compromiso conjunto de la Pastoral Universitaria y la Pastoral Juvenil por acompañar a los jóvenes en su camino de fe.

La capilla de la Universidad de Huelva acogió el pasado martes, 15 de octubre, la primera celebración del Sacramento de la Confirmación en el ámbito universitario de nuestra diócesis. Un acontecimiento de gran significado pastoral que ha sido fruto del trabajo conjunto entre la Pastoral Universitaria y la Pastoral Juvenil Diocesana de Huelva.

La Eucaristía fue presidida por el obispo, monseñor Santiago Gómez Sierra, y concelebrada por Juan José Feria Toscano, rector del Seminario Diocesano, y Enrique Uzcátegui Rodríguez, delegado de Pastoral Universitaria.

En su homilía, el obispo animó a los jóvenes a «mantener viva la fe en medio de la vida universitaria y a ser testigos del amor de Cristo en sus ambientes cotidianos». Varios universitarios recibieron el don del Espíritu Santo acompañados por familiares, amigos, miembros de ambas pastorales y representantes de la comunidad académica, que quisieron compartir este momento tan especial.

La preparación de los confirmandos ha sido fruto de una catequesis organizada por un equipo de jóvenes de las dos pastorales, coordinado por el delegado de Pastoral Universitaria. Este proyecto ha permitido que los propios jóvenes acompañen y formen a otros jóvenes en su camino de fe, mostrando una Iglesia viva, cercana y presente en el mundo universitario.

Mirando al futuro, ya se ha anunciado una nueva edición de la catequesis de Confirmación «De jóvenes para jóvenes», que dará comienzo el próximo miércoles 12 de noviembre de 2025, en la Iglesia Universitaria Santa María Sedes Sapientiae, a las 20:30 horas.

Bajo el lema «Quiero conocer a Jesús», esta iniciativa pretende seguir ofreciendo un espacio de encuentro, formación y acompañamiento a jóvenes de entre 18 y 30 años que deseen profundizar en su fe y comprometerse con la vida cristiana.

Al concluir la celebración, el delegado de Pastoral Universitaria subrayó: «El Espíritu Santo sigue actuando en la universidad y en la vida de nuestros jóvenes. Esta primera confirmación es un signo de esperanza para toda la Iglesia diocesana».