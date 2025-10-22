El Patio del Amor del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva abrirá oficialmente sus puertas el 3 de noviembre

El próximo 30 de octubre, a las 10.30 horas, tendrá lugar el acto de izado de la bandera de El Patio del Amor, una cita muy especial que marcará la culminación de las obras de este espacio tan esperado en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez.

El encuentro se celebrará en el propio Patio del Amor —con acceso por la zona cercana a Urgencias del hospital— y reunirá a autoridades, empresas, instituciones colaboradoras y entidades patrocinadoras que han hecho posible este proyecto lleno de sensibilidad, unión y compromiso social.

El acto del izado de la bandera simboliza el inicio de una nueva etapa: la de un patio renovado, pensado para el bienestar, la imaginación y la alegría de los niños y niñas hospitalizados, así como de sus familias. Será también un momento para agradecer públicamente a todas las personas y colectivos que, con su apoyo, han convertido este sueño en una realidad tangible.

Por razones de aforo y protocolo hospitalario, el acto no estará abierto al público general, aunque la asociación compartirá posteriormente imágenes y detalles de esta jornada tan significativa a través de sus canales oficiales, así como de los medios de comunicación.

Posteriormente, la inauguración oficial de El Patio del Amor se celebrará el 3 de noviembre, en un acto muy especial protagonizado por los niños y niñas hospitalizados, así como por aquellos que, durante estos años, han seguido desde las ventanas de sus habitaciones el nacimiento y evolución del proyecto. Ellos serán los encargados de cortar la cinta y abrir las puertas de este espacio, porque son, sin duda, los verdaderos protagonistas de esta historia.

El acto de izado de la bandera se celebrará el 30 de octubre h24

El Patio del Amor fue presentado públicamente el 17 de octubre de 2023, en un emotivo acto en el Gran Teatro de Huelva, y vio colocada su primera piedra el 2 de julio de 2024, marcando el inicio de una obra que ha avanzado con paso firme hasta convertirse en un símbolo de esperanza, colaboración y amor compartido.

Sus primeros pasos estuvieron marcados por la incertidumbre y los retos propios de una iniciativa nacida desde la ilusión ciudadana, pero con el tiempo, el proyecto ha ido consolidándose gracias al apoyo constante de miles de personas, empresas, entidades y colectivos que han creído en la fuerza transformadora del amor compartido.

Hoy, dos años después, la asociación celebra este aniversario con orgullo y gratitud, haciendo balance de un recorrido lleno de esfuerzo conjunto y grandes avances. Durante este tiempo, se han cumplido los plazos previstos y seis certificaciones de obra han ratificado el desarrollo del proyecto conforme a lo planificado. En la fase final de ejecución se han colocado los accesorios, la decoración y los últimos detalles, así como el recubrimiento de La Ballena, elemento central del espacio que servirá como área multifuncional y simbólica dentro del conjunto.

Entre los hitos más importantes de estos dos años destaca el acto simbólico de colocación de la primera piedrael 2 de julio de 2024, que marcó el inicio de una etapa muy esperada y culminó en el comienzo oficial de las obras el 16 de septiembre de 2024. Desde entonces, las intervenciones han avanzado con paso firme, dando forma a un espacio renovado, accesible y lleno de color, pensado para el bienestar de los niños y niñas hospitalizados.

Hermandad de las Tres Caídas

Asimismo, la Hermandad de las Tres Caídas —entidad impulsora y compañera de este proyecto desde sus orígenes— pondrá en marcha el Voluntariado del Patio del Amor una vez que el espacio esté abierto. Este programa permitirá canalizar la colaboración de personas comprometidas con el acompañamiento, el juego y el apoyo emocional a los menores y sus familias, reforzando así la esencia solidaria y humana del proyecto.

Desde El Patio del Amor se ha querido expresar un profundo agradecimiento a todas las personas, entidades y voluntarios que han hecho posible cada paso de este camino. «Dos años después, seguimos convencidos de que el amor también se construye con ladrillos, ilusión y trabajo conjunto», han afirmado desde la asociación.

Con la vista puesta en el futuro, El Patio del Amor reafirma su compromiso de seguir creando espacios que curan, inspiran y acompañan, manteniendo viva la semilla de aquel primer día en el Gran Teatro, donde comenzó esta historia de amor y comunidad.