En esta tienda de Huelva te regalan una Crumbl Cookie por cada compra con motivo de su primer aniversario

Holea amplió justo hace un año su oferta de restauración con la apertura de Abuela Canalla. La marca onubense especializada en repostería artesanal es reconocida por su variedad de cheesecakes, cookies y otros dulces de elaboración propia.

Dicho establecimiento ofrece a los visitantes del centro comercial de Huelva capital una selección de las especialidades de Abuela Canalla, que se han convertido en un referente de calidad y sabor en la capital onubesne. Desde sus icónicas tartas de queso estilo 'basque cheesecake' hasta las innovadoras 'cheesecookies' y cookies de distintos sabores, el nuevo espacio permitirá a los clientes disfrutar de una experiencia dulce única y diferente en un ambiente vibrante y familiar.

La tienda está ubicada en la Plaza H y sus puertas están abiertas todos los días con el objetivo de ofrecer tanto a los amantes de lo dulce como a los curiosos una experiencia gastronómica que fusiona ingredientes de alta calidad con recetas que han sido desarrolladas con dedicación y pasión.

Esta semana, con motivo de su aniversario y según señalan en un simpático vídeo en su perfil de la red social TikTok, van a regalar una crumble cookie por cada compra que se realice en Holea entre el miércoles y el viernes de esta semana hasta completar 300 unidades.

Abuela Canalla, que tiene más locales tanto en Huelva como en Punta Umbría y Sevilla, también quiere celebrar su año de vida en Holea «estrenando en exclusiva un nuevo producto». Se trata de una nueva cheese cookie, que estará el viernes a mitad de precio, es decir, que costará un 50% de lo habitual.

El local está especializado en tartas de queso, con más de 50 variedades, entre las que destacan la de pistacho, caramelo Lotus, queso Payoyo o chocolate blanco y frutos rojos. Y del Condado de Huelva provienen los vinos con los que maridan sus postres. Cuentan con caldos de Villalba del Alcor, de pasas, moscatel, vermú y Pedro Jiménez.

El precio de las elaboraciones suele ser al peso. En el caso de las 'canalla cookies', una unidad cuesta 3,50 euros, dos unidades 6,00 euros y cuatro unidades 11,00 euros. Estas suelen pesar entre 145 y 165 gramos. Además, «están fabricadas con materia prima de primera calidad, desde los chocolates, pasando por los frutos secos y los rellenos, que son de alta pastelería», tal y como aseguran desde el propio local.

Negocio de origen onubense

Abuela Canalla es un negocio de origen onubense regentado por Andrés Hernández y Raúl Amézquita. Ellos mismo se definen como «un despacho de delicias, con postres fríos entre los que se encuentran infinidad de tipos de tartas de queso, cremas frías y otras variedades Gourmet de la cocina más selecta. Todo ello maridado con vinos especialmente seleccionados de nuestro entorno para que sobremesas, celebraciones y paseos sean distintos y exclusivos».

Su nombre hace un guiño a las abuelas de toda la vida, pero también a las modernas. En definitiva, a todas las que «cocinan pero disfrutan, saben lo que hacen y andan por la vida con paso firme».