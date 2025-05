Así se enteró la madre de Vicky Martín Berrocal de que su pareja tenía otra familia: «El que nace lechón...»

Vicky Martín Berrocal y su madre, Victoria Martín Serrano, fueron las invitadas del último programa de El Hormiguero. Ambas estuvieron en el espacio presentado por Pablo Motos para hablar sobre 'Las Berrocal', el nuevo docureality que se estrenará próximamente en Movistar+ donde la propia Vicky, su madre, su hija y su hermana darán a conocer sus lados más personales.

Uno de los temas más relevantes que se tratarán en este documental será la dolorosa historia de amor de Victoria Martín, madre de Vicky, que después de varios años de relación descubrió que su pareja, José Luis Martín Berrocal, tenía otra familia. Durante la entrevista en El Hormiguero, Pablo Motos preguntó por este asunto a la invitada, que contó algunos detalles de cómo fue el momento en el que se enteró de todo.

Así lo descubrió todo

Victoria Martín confesó que para ella fue muy duro recordar todo lo que vivió cuando descubrió que su pareja tenía otra familia. Pablo Motos le preguntó cómo fue ese momento y la onubense explicó que se enteró en Punta Umbría. «Me enteré por un amigo suyo, arquitecto, que estaba haciendo dos hoteles, el Pato Amarillo y el Pato Rojo, en Punta Umbría. Y entonces vino con la señora y nada, se sentó la señora y me dijo: '¿Tú sabes que tiene una familia, una hija con otra señora? Y yo me quedé muerta, no sabía ni lo que decirle…», explica.

Durante la entrevista, Victoria también confesó que, a pesar de haber sido engañada, estuvo muy enamorada de José Luis Martín Berrocal: «Me enamoré. Y estoy encantada de haberme enamorado porque José Luis era un hombre maravilloso. A mí nunca en la vida me maltrató, ni física, ni moralmente, ni nada. Porque era un hombre muy especial, pero era mujeriego, y o lo dejas o lo tomas, y yo decidí tomarlo. El que nace lechón, muere cochino».

Los hoteles Pato Amarillo y Pato Rojo

Los dos hoteles a los que hace referencia Victoria Martín durante la entrevista son los hoteles Pato Amarillo y Pato Rojo, de cuatro y tres estrellas respectivamente. Son dos hoteles muy conocidos y populares de Punta Umbría que suelen tener una alta ocupación durante los meses de verano. Además, se encuentran a pocos metros de la playa.

Fue ahí, según cuenta Victoria, donde empezó a descubrir que su pareja tenía otra vida e incluso otra hija. Una historia de amor dolorosa que la protagonista contará con todo detalle en el docureality que se estrenará la próxima semana en Movistar.