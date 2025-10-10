El exalcalde socialista de Ayamonte califica de «magistral» la manera de Juanma Moreno de zanjar la crisis de los cribados

El pasado miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció la dimisión de su consejera de Salud, Rocío Hernández, por los fallos en el programa de la detección del cribado de cáncer de mama en Andalucía, lo que ha afectado a miles de mujeres al no contactarlas para pruebas o tratamientos adicionales.

Moreno adelantó que habrá también más relevos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) como parte de una «renovación profunda» y pidió públicamente disculpas por la crisis generada. Los partidos de la oposición han aprovechado esta grave crisis sanitaria para pedir más dimisiones y cambios, pero también dentro de los mismos ha habido alguna opinión favorable hacia las decisiones tomadas por Juanma Moreno y su manera de proceder en las últimas horas y días.

Una de las que más ha llamado la atención es la de Antonio Rodríguez Castillo, que fue alcalde de Ayamonte entre los años 2007 y 2015 bajo las siglas del PSOE y que ha calificado de «jugada magistral» desde el punto de vista político los movimientos del presidente de la Junta.

Como recoge el portal HuelvaHoy, Rodríguez Castillo ensalza a Juana Moreno porque «ha asumido la responsabilidad, ha hecho dimitir a la consejera, ha deslizado sutilmente que el problema tiene su raíz en el cambio de protocolo de 2011, cuando la consejera era María Jesús Montero, pero sin hacer demasiada sangre, para que no digan que él también practica el 'y tú más'».

Mazón y Montero

El exalcalde socialista de Ayamonte indicaba también que el presidente de la Junta «ha anunciado un paquete de medidas con dinero, contrataciones y una fecha para solucionar el problema, y ha pedido perdón a las mujeres afectadas y a toda Andalucía». Y añadía que «ha hecho justamente eso que todos le pedimos a Mazón: asumir responsabilidades».

Quería aclarar que su análisis «no trata sobre la gestión sanitaria, sino sobre la estrategia política», y también criticaba en su valoración la reacción del PSOE, al que acusa de «pedir una comisión de investigación que ya no sirve para nada tras las explicaciones del presidente, donde ya no pueden pedir la dimisión de nadie porque se han cargado al pez gordo».

De María Jesús Montero, la vicepresidenta del Gobierno, comentaba que «tuvo que venir a Andalucía desde el minuto uno y comparecer ante los medios y los andaluces, no en un mitin, sino ante la televisión, como Moreno. Ha faltado cintura y estrategia política, y eso lo ve hasta un tarugo como yo». Rodríguez Castillo remataba diciendo que «en política gana quien lleva la iniciativa y hoy Moreno les ha ganado la mano de goleada».