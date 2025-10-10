La Lotería Nacional deja un pellizco en El Gato Negro de Huelva

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 9 de octubre, ha dejado un premio de 6.000 euros en Huelva.

El décimo ha sido sellado en la Administración de Loterías Número 2 de la capital onubense, ubicada en la céntrica calle Bocas, número 21.

El número premiado del segundo premio de la Lotería ha sido el 91133 y, además de en Huelva, ha dejado acertantes en Jerez de la Frontera (Cádiz); Barcelona; Puebla de la Calzada (Badajoz); Frades (La Coruña); Castro Urdiales (Santander); Fuentes Nuevas (León); Alcalá de Henares (Madrid); Marbella (Málaga); Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), y Burjassot (Valencia).

El primer premio, de 30.000 euros al billete, ha recaído en el número 76348, repartido en Cornellà de Llobregat (Barcelona); Madrid; Munera (Albacete); Algeciras (Cádiz); Argana Alta-Arrecife (Las Palmas); Badajoz; Córdoba; Jaén; Logroño; Cistieran (León); Málaga, y Constantina (Sevilla).