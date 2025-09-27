El primer premio de la Lotería Nacional cae en Huelva capital

La administración de Verdeluz que ha vendido parte del premio premio de la Lotería Nacional este sábado

La Lotería Nacional ha dejado en más de diez provincias el primer premio del sorteo de este sábado, 27 de septiembre, que ha recaído en el número 03.740 y ha repartido un total de 600.000 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, este número se ha vendido en administraciones de Ávila, Burgos, Álava, Asturias, Barcelona, Badajoz, A Coruña, Huelva, Islas Baleares, Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla y Toledo.

En la capital onubense se ha vendido en la administración situada en el barrio de Verdeluz, concretamente en el local número 14.

Segundo premio

Por otro lado, el número agraciado con el segundo premio, de 120.000 euros al número, ha sido el 28.486, que ha sido consignado en Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.