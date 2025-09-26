Una administración de Huelva vende parte del primer premio de la Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves estuvo muy repartido

La suerte sonrió a la localidad onubense de Cala en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves por la noche y cuyo primer premio, dotado con 300.000 euros al números, correspondió al 44.838.

La Lotería Nacional dejó 1,8 millones de su primer premio en varios puntos de España y uno de ellos fue Cala, concretamente en su despacho receptor 39.350 situado en la Avenida de Andalucía, número 29.

Otra de las administraciones que vendieron el repartido primer premio por el país se ubican en La Solana (Ciudad Real), Santa Cruz de Tenerife, Albacete, Agost (Alicante), Vinaròs (Castellón), Ugíjar (Granada), Totana (Murcia), Cesantes (Pontevedra), Utrera (Sevilla) y Manises (Valencia).

Muy repartido

En cuanto al segundo premio, dotado con 60.000 euros para cada una de las seis series, fue a parar al 12044.

También estuvo muy repartido y se vendió en Zaragoza, Manises (Valencia), Forcarei (Pontevedra), Madrid capital, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, Linares, Guadalajara, Huesca, Palma de Mallorca, Alicante, Albacete, Bacelona capital, El Ejido y Terrasa.