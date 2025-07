Manuel Carrasco se sincera sobre su infancia: «No teníamos nada, pero la dignidad sí estaba presente»

En una entrevista reciente con Esquire, Manuel Carrasco ha vuelto a demostrar que su música está hecha desde lo más profundo del alma, pero también que él no tiene miedo de mostrarse tal y como es. Con la excusa del lanzamiento de Pueblo Salvaje II, su nuevo disco, el cantante onubense ha compartido una conversación sincera, emotiva y cargada de valores que nacen de su historia personal.

Desde sus orígenes humildes en la Barriada Nuestra Señora del Mar, en Isla Cristina, Carrasco reflexiona sobre lo que realmente importa en la vida. Y no, no habla de fama ni de éxito, sino de algo mucho más valioso, la dignidad. Un concepto que, como él mismo dice, «no se puede comprar ni vender», pero que sí puede marcar la diferencia entre vivir con autenticidad o dejarse arrastrar por las apariencias.

«La dignidad es algo que nos pueden robar, a no ser que tú la pierdas», cuenta Carrasco en uno de los momentos más íntimos de la entrevista. Para él, este valor lo atraviesa todo: su forma de componer, su forma de estar en el mundo y su manera de afrontar las derrotas. Porque caer, se cae. Pero lo importante es levantarse sin perder de vista quién eres.

El disco gira precisamente en torno a eso, al autoconocimiento y a ese poder invisible que cada uno tiene para trazar su propio camino. Carrasco no esquiva lo complicado que puede resultar mantenerse fiel a uno mismo con el paso del tiempo, sobre todo cuando la vida te pone a prueba. Pero es ahí donde, según él, se juega la verdadera batalla, en no traicionarte, aunque todo a tu alrededor te empuje a hacerlo.

En la conversación también hay espacio para la nostalgia y para la mirada hacia atrás. Cuando le preguntan si el joven Manuel que empezaba hace 20 años se sentiría orgulloso del que es hoy, la respuesta es rotunda: sí. Porque, aunque las circunstancias hayan cambiado, el fondo sigue siendo el mismo. «El sentimiento de dignidad, de no venderse a las primeras de cambio, eso sí que me lo traigo de ahí», afirma con claridad.

Carrasco no duda en señalar que no todo el mundo ha sabido conservar ese valor, y que eso, inevitablemente, les priva de disfrutar de las cosas más bonitas de la vida. «El poder parte de ti, porque la vida te va a atravesar por diferentes lugares, pero eso no te lo puede quitar nadie», asegura Carrasco.

En definitiva, con Pueblo Salvaje II, Manuel Carrasco no solo firma un nuevo trabajo discográfico, sino que vuelve a poner el foco en lo esencial. Y lo hace desde un lugar profundamente humano, sin artificios. Porque cuando alguien habla desde la verdad, se nota. Y en este caso, emociona.