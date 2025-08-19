Un onubense revela cuál es el mejor lugar de la provincia para ver el atardecer: «Aquí el sol se pone de otra manera»

Un onubense revela cuál es el mejor lugar de la provincia para ver el atardecer

La provincia de Huelva cuenta con un gran número de lugares que son ideales para ver el atardecer. Algunos de ellos, además, se encuentran en enclaves naturales de gran belleza donde la luz del sol crea imágenes mágicas al perderse por el horizonte. Es el caso de un rincón de Huelva donde es posible ver uno de los atardeceres más bonitos de la provincia.

De hecho, ha sido un onubense el que ha recomendado este lugar a través de un vídeo que ha sido compartido en redes sociales. «El sol aquí se pone de otra manera. ¿O soy yo que estoy enamorado?», afirma @juanma_patricio en el post donde muestra este maravilloso atardecer que deberían disfrutar todas las personas que visiten Huelva.

Un lugar mágico para ver el atardecer

El lugar que recomienda este joven onubense para ver el atardecer es El Rompido, uno de los lugares más conocidos de la provincia. Más concretamente, en la zona donde se inicia el sendero del Río Piedras. Desde este lugar, como se puede ver en el vídeo, es posible disfrutar de unas vistas privilegiadas del atardecer.

La pasarela de tablas que componen el sendero atraviesa un maravilloso entorno natural compuesto de marismas, pinares y zonas arenosas que se iluminan con los colores del atardecer cuando el sol se empieza a poner en el horizonte. El Río Piedras, además, se puede visualizar a la izquierda, lo que permite que la imagen sea aún más bella.

«Hoy hemos venido a El Rompido porque aquí hay un sitio muy especial para nosotros. Qué pedazo de vistas tenemos aquí siguiendo el sendero. Es impresionante. 'Huelvanía' en estado puro. Terminamos el vídeo con el faro de fondo, el puerto… Esto es guapísimo, señores», afirma el joven en el vídeo mientras muestra las maravillosas imágenes de este rincón de Huelva.

Así puedes llegar

Para poder disfrutar de este increíble atardecer es necesario pasear por el sendero del Río Piedras, cuyo inicio se encuentra en la zona oeste de El Rompido, justo detrás del Centro Comercial El Faro, en la calle Bergidón. Desde ahí se puede comenzar esta fantástica ruta circular que termina en el punto de inicio y que tiene una duración aproximada de entre una hora y una hora y media.

Un lugar de gran belleza donde, además, es posible disfrutar de uno de los atardeceres más mágicos de la provincia, como se puede apreciar en el vídeo que ha sido compartido por el onubense @juanma_patricio en redes sociales.