17 municipios de Huelva acercan sus danzas y folclore al centro de la capital

Las calles de Huelva se han convertido hoy en un gran escenario de tradición y cultura con la celebración del II Encuentro de Danzas y Folclore Tradicional de la Provincia, organizado por la Diputación de Huelva dentro del Mes de la Provincia.

Más de 320 participantes, procedentes de 17 municipios, han traído hasta la capital la esencia cultural de sus pueblos en una jornada marcada por la música, el color y la emoción, compartida por numerosos onubenses.

La cita ha comenzado en la Casa Colón, ha continuado por la Gran Vía y ha culminado en la Plaza de las Monjas, donde cada agrupación ha interpretado sus bailes y mudanzas tradicionales ante la tribuna instalada para la ocasión, presidida por el presidente de la Diputación, David Toscano, acompañado por los vicepresidentes José Manuel Zamora y Rocío Moreno, la teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, y los alcaldes de los municipios participantes.

A su paso por la sede de la Institución Provincial, las agrupaciones han ofrecido una muestra de sus giros ante los miembros de la Corporación, representantes municipales y el numeroso público congregado, compartiendo la esencia y la identidad de cada municipio en un ambiente de gran participación y entusiasmo.

Danzantes, gabachas, jamugueras, galanas y tamborileros han hecho sonar sus ritmos más característicos ofreciendo una estampa de música, movimiento y folclore que ha unido a público y participantes. Muchos de estos grupos solo se muestran una vez al año en sus localidades, por lo que esta iniciativa ha permitido acercar a la capital diversidad cultural y el patrimonio vivo de la provincia.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado que se trata de «una celebración que hace posible disfrutar en la capital de lo mejor de nuestros pueblos, un gran desfile que llena de vida y emoción las calles de Huelva». Ha subrayado que «a través de sus danzas rituales, los grupos participantes muestran ese riquísimo patrimonio inmaterial que define nuestra tierra, con la belleza de sus trajes, el sonido de sus instrumentos y la autenticidad de unos bailes transmitidos de generación en generación».

Toscano ha señalado también que «la Diputación trabaja para que la provincia sea una, para que nuestros pueblos se conozcan y compartan su riqueza cultural, impulsando la identidad común que nos une».

Implicación de los ayuntamientos

El presidente ha puesto en valor «la implicación de los ayuntamientos y de los vecinos en la conservación de estas tradiciones, que son un tesoro compartido y un motivo de orgullo para todos los onubenses», y ha concluido afirmando que «esta segunda edición consolida una iniciativa que refuerza el vínculo entre la capital y los pueblos a través de la cultura».

Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, ha agradecido a la Diputación «la generosidad de traer a la capital una muestra tan completa del folclore y las tradiciones de nuestros pueblos», destacando que «poder disfrutar hoy en la Gran Vía de la riqueza y la diversidad de nuestras danzas es una oportunidad única para conocer y sentir orgullo por todo lo que somos como provincia».

En esta segunda edición han participado agrupaciones de Almonaster la Real, Alosno, Aroche, Cabezas Rubias, Calañas, Cumbres Mayores, El Almendro–Villanueva de los Castillejos, El Cerro de Andévalo, Encinasola, Paymogo, Puebla de Guzmán, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, San Telmo (Cortegana), Villanueva de las Cruces y Zalamea la Real, todas ellas portadoras de un legado cultural reconocido oficialmente como Bien de Catalogación General del Patrimonio Histórico Andaluz dentro de las Actividades de Interés Etnológico.

Organizado por la Diputación de Huelva, a través del Área de Cultura, el II Encuentro de Danzas y Folclore Tradicional ha convertido las calles de la capital en un homenaje colectivo a las raíces, la memoria y la diversidad de los municipios onubenses, que una vez más han demostrado que la cultura es el corazón que une a toda la provincia.