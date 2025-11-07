Las tradiciones y costumbres medievales resucitan este fin de semana en un pueblo de Huelva que celebra su Mercado Medieval

La alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón; junto con el presidente de la Mancomunidad de Municipio Beturia, José Alberto Macarro, y la concejal de Festejos, Leonor Carrasco, fueron los encargados de presenta el XI Mercado Medieval y V Mercado Transfronterizo, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el entorno de la Torre bajo el lema 'Juglares del tiempo, trovadores del alma'.

El mercado se ha convertido en una de las citas culturales más destacadas del otoño en el Andévalo. Se trata de una propuesta que aúna historia, gastronomía, teatro, música y actividades para toda la familia en un enclave patrimonial único. Durante tres días, el municipio volverá a transformarse para ofrecer un viaje al medievo lleno de color, animación y convivencia.

La alcaldesa de la localidad onubense ha destacado que «este mercado es una apuesta por poner en valor la Torre como emblema histórico del municipio», con una propuesta que «crece año tras año y que nos conecta con nuestra historia».

En este sentido, ha subrayado que San Bartolomé de la Torre «volverá a transformarse en un auténtico escenario medieval en el que vecinos y visitantes podrán disfrutar de experiencias únicas, degustaciones, teatro, música y talleres pensados para todos los públicos».

El Mercado Medieval de San Bartolomé de la Torre cuenta con una variada programación del 7 al 9 de noviembre H24

Aunque el mercado abrirá sus puertas el viernes 7 de noviembre, con propuestas como el paseo a caballo desde el Ayuntamiento hasta la Torre, la danza medieval del alumnado del CEIP Naranjo Moreno o la merienda-degustación medieval a cargo del Catering EDIA Social, la gran inauguración oficial se celebrará el sábado 8 a las 11.00 horas.

Este acto contará con la animación teatral de Madrelagua Teatro y un gran cortejo medieval que recorrerá las calles desde el Ayuntamiento hasta la Torre, acompañado por agrupaciones locales, colectivos sociales y clubes hípicos del municipio.

La variada programación del fin de semana incluye actividades dirigidas a todos los públicos, como el campamento medieval con escuela de caballeros, barracas de juegos, tiro con arco y talleres de defensa personal, además de los talleres infantiles de alfarería y las exhibiciones de aves rapaces junto a la Torre.

El teatro de calle, los pasacalles, la música y la danza pondrán la nota festiva a una edición en la que no faltarán las atracciones ecológicas, el tren turístico, las cantinas y los stands gastronómicos con productos locales y portugueses.

Disfrutando de la historia y las tradiciones

Durante todo el fin de semana, San Bartolomé de la Torre se convertirá en punto de encuentro del turismo cultural y familiar de la comarca, en un ambiente que invita a disfrutar de la historia y las tradiciones en el corazón del Andévalo.

La alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, invitaba «a todos los vecinos y vecinas del municipio y de la comarca a participar en esta edición tan especial, en la que rendimos homenaje a los juglares y trovadores y celebramos, juntos, la historia y la cultura que nos une».