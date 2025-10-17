Una onubense revela cuáles son las 10 mejores ensaladillas de Huelva: «Las más buenas que he probado»

Una de las tapas más típicas que puede haber es una ensaladilla. En Huelva, la que tiene más predicamento es la de gambas, pero hay tantos tipos como establecimientos, porque en cada cocina le dan su toque. Esta circunstancia abre un abanico de posibilidades para los amantes de esta tapa fría.

Desde el perfil en redes sociales Huelvafoodie han lanzado un video con una selección personal de las 10 mejores ensaladillas que ha probado en la provincia. En este top-10 hay ensaladillas de diferentes ingredientes y de distintos bares y restaurantes de la provincia onubense. Además, invitan a los seguidores a comentar y proponer más sitios no incluidos en la lista.

#huelva #foodiehuelva #comerenhuelva ♬ Old Film - Kairo Vibe @huelvafoodie TOP 10 ENSALADILLAS 🦐 en HUELVA provincia 📍 Estás son las 10 mejores que hemos probado últimamente (no en orden 😊): 1️⃣ NUEVA ORLEANS @nueva_orleans_burger (Corrales) - Ensaladilla de bacon 🥓 2️⃣ MUXO BOCADO @muxobocado (Huelva)- Ensaladilla de atún 🐟 3️⃣ RESTAURANTE ADELÍN (Bonares) @bar.resturante.adelin - Ensaladilla de mariscos 4️⃣ EL BRUJO @el_brujo_mazagon (Mazagón) - Ensaladilla de merluza y langostinos 5️⃣ COSAS BUENAS @barcosasbuenashuelvalaria (Huelva) - Ensaladilla Cosas Buenas (atún, cangrejo, aceitunas negras, cebolla crujiente) 6️⃣ NOVE GASTROBAR @novegastrobar_ (Lepe) - Ensaladilla de curry 🇰🇷 7️⃣ LA TANGUELA @latanguela_ (Corrales) - Ensaladilla de gambones 8️⃣ KALAMANSI @kalamansi_el_rompido (El Rompido) - Ensaladilla de caballa 9️⃣ MAR DE KÑAS @mar_de_knas (La Antilla) - Ensaladilla de gambas 🦐 1️⃣0️⃣ LA SAL @restaurantelasalislacristina (Isla Cristina) - Ensaladilla de pulpo 🐙 Y tú, ¿Que otra ensaladilla añadirías a la lista? ⁉️ Hasta la próxima Foodies! ✨ #ensaladilla

En el video, la primera en aparecer es a ensaladilla de bacon de 'Nueva Orleans', en Corrales, seguida de la de atún de 'Muxo Bocado', en Huelva. La tercera propuesta es la ensaladilla de marisco del 'restaurante Adelín', en Bonares, tras la que aparece la ensaladilla de merluza y langostino de 'El Brujo', en Mazagón.

Ensaladilla de bacon de 'Nueva Orleans', en Corrales; de atún de 'Muxo Bocado', en Huelva y de marisco del 'restaurante Adelín', en Bonares TIKTOK

En Huelva capital se muestra la ensaladilla Cosas Buenas, del bar del mismo nombre, compuesta de atún, cangrejo, aceitunas negras y cebolla crujiente. También está alejada de lo clásico la ensaladilla de Curry, en 'Nove' (Lepe), con toque coreano.

La lista vuelve a Corrales para mostrar la ensaladilla de gambón de 'La Tanguela', a la que sigue la ensaladilla de caballa, preparada en 'Kalamansi', en El Rompido. Ya en la recta final, la elegida es la ensaladilla de gambas de 'Mar de kñas', en La Antilla y por último, la ensaladilla de pulpo de 'La Sal', en Isla Cristina.

Ensaladilla de caballa de Kalamansi, en El Rompido; de gambas de 'Mar de kñas', en La Antilla y de pulpo de 'La Sal', en Isla Cristina TIKTOK

Ensaladillas por tanto de diferentes sabores, formas de preparación y estilos y servidas en diferentes lugares de Huelva, por lo que para opinar con fundamento, habría que probarlas todas.